Dans le cadre du partenariat à établir avec les différentes entités susceptibles de participer à la réussite des 4es Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus en 2026 dans notre pays, une convention sera signée entre le comité d’organisation et l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD). L’annonce a été faite lors de la rencontre d’information et de mise à niveau entre les deux entités, tenue hier (mardi) dans les locaux de la Direction générale de l’AIBD.

Du 31 octobre au 13 novembre 2026, le Sénégal accueillera les 4es Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), une première pour un pays africain. Pour une parfaite organisation de ces joutes, le comité d’organisation (COJOJ-2026) veut établir des partenariats féconds avec toutes les catégories d’entités susceptibles de participer à cet objectif.

Ainsi, une convention dans ce sens devrait être signée prochainement avec l’AIBD, pièce maîtresse dans le dispositif de transport des milliers d’athlètes, d’officiels et d’autres types d’invités attendus dans notre pays.

Voilà tout le sens de la rencontre d’information et de mise à niveau tenue hier mardi dans la salle de réunion de la Direction générale de l’AIBD. Une rencontre de travail qui s’inscrit dans la ligne des instructions données par les hautes autorités sénégalaises.

Mouhamadou Abdoulaye Dièye, le directeur général de l’AIBD, après avoir remercié le comité d'organisation des JOJ et s’être félicité qu’il se soit rendu aussi massivement sur la plateforme aéroportuaire pour rencontrer l'ensemble des acteurs y opérant, a souligné qu’il y avait des dispositions déjà prises du côté de l’AIBD pour la réussite de cet événement.

‘’Il (Ibrahima Wade) a eu, avec les mots qu’il faut, à rappeler l'importance de l'accueil au niveau de l'aéroport, le rôle central que la plateforme aéroportuaire devra jouer pour qualifier ce rendez-vous extrêmement important pour l'image de marque de notre pays, pour le développement du sport et surtout la nouveauté qui fait que le Sénégal, pour la première fois sur le continent africain, va organiser les JOJ’’, a-t-il dit.

Ibrahima Wade : ‘’Les JOJ, c’est maintenant !’’

Les échanges entre les deux parties ont porté sur différents sujets comme le dispositif qui doit être mis en place sur les arrivées-départs, les accréditations, tout ce qui est dispositif de restauration locale sur place, les questions de sûreté et de sécurité, et d’autres dimensions qui peuvent permettre à l’AIBD, compte tenu de son rôle central, de pouvoir être à la hauteur du rendez-vous que le monde entier attend.

En effet, 10 000 à 12 000 personnes, sur un espace de temps très court, devront arriver dans notre pays, que ce soient des athlètes, des personnalités, des dignitaires, des responsables sportifs, des représentants des fédérations internationales ou du Comité international olympique (CIO). Cela nécessite, de l’avis d’Ibrahima Wade, le coordonnateur général du COJOJ Dakar-2026, des dispositions particulières qui doivent être prises.

‘’Nous avons saisi cette occasion pour présenter aux différentes entités de la plateforme aéroportuaire, ce que nous sommes en train de faire, où en sommes-nous dans la préparation des JOJ, mais surtout comment l’AIBD, qui est la porte d’entrée principale et la porte de sortie principale pendant les Jeux, donc le pivot central de ce qui va se faire dans le pays en 2026, devrait se mettre en ordre de marche’’, a indiqué M. Wade.

Il s’est dit très satisfait, à l’issue de cette séance de travail, des assurances données par l’ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire, qui ont fourni toutes les garanties quant au plan de montée en puissance qu’ils ont déjà commencé à mettre en place.

Il faut noter que les deux parties ont convenu d’accélérer les travaux des commissions techniques sur les différents segments, mais aussi de faire régulièrement le suivi des points et d’utiliser la plateforme de l’AIBD comme un lieu de visibilité sur les JOJ.

Pape Mbar Faye