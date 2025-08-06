Véritable révélation de la Coupe du monde des Clubs cet été, l'attaquant du Real Madrid Gonzalo Garcia (21 ans) ne bougera pas sur ce mercato ! D'après le quotidien madrilène Marca ce mardi, la Maison Blanche a pris la décision de conserver le jeune talent, qui va définitivement intégrer l'effectif à la disposition de l'entraîneur Xabi Alonso.

Pour valider ce changement de statut, l'Espagnol, actuellement lié jusqu'en juin 2027, s'apprête d'ailleurs à signer un nouveau contrat en faveur des Merengue. Sur le plan offensif, Garcia incarnera donc une option supplémentaire pour Alonso derrière les stars Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Il sera intéressant de voir si ce choix peut avoir un impact sur la situation d'Endrick...