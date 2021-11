Le nouvel ambassadeur d’Israël, Ben Bourgel, a présenté ses lettres de créances, le 8 octobre 2021, au président de la République du Sénégal. Il est titulaire d’un DEA en droit communautaire et européen de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2000-2001) et d’une Maitrise en droit international et européen de l’université Paris 10 Nanterre (1999-2000).

Il est marié et père de deux enfants. C'est en août 2021 qu'il a été nommé ambassadeur d’Israël auprès de la République du Sénégal et ambassadeur non-résident auprès de la République du Cap-Vert, de la République de Gambie, de la République de Guinée et de la République de Guinée-Bissau. Après des études de droit international et européen, et un service militaire en tant qu'officier d’État-major, M. Bourgel entre à l’École des diplomates du ministère des Affaires étrangères israélien en 2008.

A l'issue de sa formation, il intègre, en 2009, le Bureau du directeur général du ministère des Affaires étrangères où il exerce la fonction d'envoyé spécial pour les Etats du Golfe jusqu'en 2011. De 2011 à 2014, il est directeur adjoint du Département de liaison à la mission permanente d’Israël auprès de l'Union européenne à Bruxelles (Belgique).

Il œuvre pour le développement des relations économiques et politiques entre l'Union européenne et Israël. De 2014 à 2016, il rejoint le Département droit international du Service juridique du ministère des Affaires étrangères en tant que spécialiste des Affaires européennes, stratégiques et du contre-terrorisme. De 2016 à 2018, l’ambassadeur Bourgel est chef de cabinet du directeur politique du ministère des Affaires étrangères, chargé du Suivi de l'intégration des politiques ainsi que de la coordination des activités des différentes divisions géographiques du ministère.