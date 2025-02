À travers un communiqué transmis à notre rédaction, And Gueusseum s'est insurgé contre les mesures ‘’unilatérales’’ contenues dans le communiqué du 23 février 2025 du ministère de la Santé et de l'Action sociale, ‘’cousu de fil blanc, pondu un dimanche de surcroît et concernant principalement les vaillants contractuels du MSAS’’. En effet, dénonce l’organisation, ‘’sous le prétexte d'un audit anonyme, dont le cabinet et les termes de référence demeurent un mystère pour les agents et les partenaires sociaux, il a été prétendument procédé à des ajustements et des corrections sur les grilles de salaire des agents ayant déjà signé leur contrat depuis la fin octobre 2024.

C'est à se demander de quel droit la direction des ressources humaines, en violation flagrante du Code du travail, a procédé à la baisse des salaires à l'insu des agents concernés sous le fallacieux prétexte d'une gestion rigoureuse et transparente au détour d'un inventaire physique et géographique non exhaustif des personnels’’. Ainsi, les syndicalistes se disent convaincus ‘’que la contractualisation est un mal nécessaire du système, mais ne saurait perdurer’’.

Dans ce sens, ils exigent ‘’du ministère le respect du Code du travail et de la Sécurité sociale. En tout état de cause, le gap en ressources humaines est très important et impose un recrutement massif dans la Fonction publique d'agents de toutes les catégories socioprofessionnelles’’. Enfin, ‘’And Gueusseum rend responsable le ministère de la Santé et de l'Action sociale de toutes les conséquences pouvant découler d'un quelconque retard ou diminution de salaire ainsi que de toutes formes de compression déguisée’’, lit-on dans le communiqué.