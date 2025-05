Le nouvel archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur André Guèye, a officiellement pris fonction ce samedi. Il succède ainsi à Benjamin Ndiaye, démissionnaire en raison de son âge (75 ans), mais intronisé archevêque émérite.

Un peu plus de deux mois après sa nomination par le défunt pape François, monseigneur André Guèye a, de manière officielle, pris ses fonctions ce samedi. Dans une salle de l'archidiocèse de Dakar archi-comble, le plus proche collaborateur du pape a délivré sa toute première prière, notamment en présence du gouvernement. “Votre présence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, est un signe que l'État a à cœur de travailler avec toutes les confessions religieuses pour l'édification de notre pays dans la paix et la fraternité. Que le gouvernement sache que l'Église est plus que jamais un partenaire fiable sur lequel on peut toujours compter afin de bâtir et de conserver ces deux attributs tantôt énumérés”.

Dans sa prière, il a évoqué cette collaboration gouvernementale qui a tout mis en œuvre pour la réussite de son installation. “Le gouvernement n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Cela manifeste que l'État collabore et comprend la laïcité et la considère comme une de ses identités”.

Parlant ensuite du dialogue interreligieux, il a déclaré : “Nous devons préserver cette laïcité, sans laquelle le Sénégal ne serait pas le Sénégal. C'est cet héritage qui érige notre pays en une exception en Afrique. Nous prions pour qu'elle se répande un peu partout à travers le continent et le monde entier.”

Le ministre de l'Intérieur a, lui, parlé d'un “jour de grandeur, d’une portée spirituelle et symbolique”. Poursuivant son propos, Jean-Baptiste Tine a ajouté : “Monseigneur André Guèye est appelé à perpétuer l'œuvre pastorale. Son engagement, au nom de l'Église sénégalaise pour la paix, la fraternité et le vivre-ensemble, n'est plus à démontrer. Ainsi, le gouvernement sera toujours présent afin de soutenir davantage toutes ses initiatives qui promeuvent ces valeurs cardinales.”

Le représentant de l'Exécutif n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'archevêque sortant, Benjamin Ndiaye. Selon lui, “le désormais archevêque émérite incarne le dialogue interreligieux. C'est aussi un pasteur, bâtisseur de paix. Qu'il reçoive l'hommage reconnaissant de toute la nation sénégalaise”, a-t-il déclaré.

Le général Jean-Baptiste Tine a également saisi cette occasion pour faire part du message de la nation toute entière, à la suite de la disparition du pape François. “Le rappel à Dieu du pape nous a tous plongés dans une profonde émotion et tristesse. Ainsi, au nom du chef de l'État, à mon nom propre ainsi qu'au nom de toute la nation, nous présentons nos condoléances à toute la communauté catholique du pays”.

C'était aussi un moment pour vivifier le dialogue interreligieux du pays, d'où la présence du Grand Serigne de Dakar, Pape Makhtar Diagne, et celle du président des imams et oulémas du Sénégal.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les témoignages furent unanimes. “Nous venons d'écouter un archevêque conscient des problèmes de l'heure, qui a comme lettre de mission la modestie, la paix dans le monde et la solidarité. L'archevêque est des nôtres, l'archevêque de Dakar est notre archevêque à nous tous. Monseigneur André Guèye porte l'espoir de toute la communauté catholique de Dakar et du Sénégal,” a témoigné le chef de la communauté léboue, le Grand Serigne Pape Makhtar Diagne. Ce dernier a émis des félicitations à l'endroit de l'archevêque sortant, monseigneur Benjamin Ndiaye.

Le président des imams et oulémas du Sénégal, El Hadj Oumar Diène, de renchérir : “Dakar accueille monseigneur André Guèye avec beaucoup d'espoir. C'est un maître du dialogue islamo-chrétien qui dirige aujourd'hui cette maison de Dieu. Ce dialogue interreligieux, il faut le rappeler, est un précieux héritage et l'accession de monseigneur André Guèye à l'archevêché est gage de sa pérennisation.”

Monsieur Diène a par ailleurs formulé des prières pour qu'un jour, le désormais nouvel archevêque soit promu ‘’cardinal”.

Selon lui, celui qui bénéficie maintenant du grade “d’archevêque émérite” mérite tous les honneurs pour toutes ses années consacrées à l'Église sénégalaise.

Qui est Mgr André Guèye ?

Monseigneur André Guèye est né le 6 janvier 1967 à Pallo-Younga, dans la région de Thiès. Il a été ordonné prêtre le 27 juin 1992 en la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Il a ensuite poursuivi des études de philosophie au Grand séminaire de Sébikotane et à Ziguinchor, avant de se rendre à Rome pour étudier la théologie à l’Université pontificale urbanienne.

Au cours de son ministère, il a occupé plusieurs postes. Tout d'abord, il a été vicaire paroissial à Sainte-Croix de Bambey, entre 1992 et 1997. Il retourne ensuite à son Thiès natal, en 1997, en tant que vicaire à la cathédrale Sainte-Anne, où il demeure jusqu'en 2004. André Guèye deviendra aussi curé de la paroisse Saint-Curé d’Ars de Fandène (2004-2006). Le 18 janvier 2013, il a été nommé évêque de Thiès par le pape Benoît XVI et a été consacré le 25 mai 2013.

Le 22 février 2025, le pape François l’a nommé archevêque métropolitain de Dakar, succédant ainsi à monseigneur Benjamin Ndiaye, qui avait atteint la limite d’âge canonique de 75 ans. Monseigneur Guèye a officiellement pris ses fonctions ce dimanche.

MAMADOU DIOP