Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce dimanche 4 mai, la cérémonie officielle de la 84e édition du Daaka 2025 de Médina Gounass. Cet important événement religieux annuel est dédié aux prières et à la lecture du Coran durant 10 jours. C'est une retraite spirituelle qui regroupe des milliers de pèlerins du Sénégal, de la sous-région et du monde.

Atterri à l’aéroport de Tambacounda à 12 h et accueilli par le gouverneur de la région, le Premier ministre Ousmane Sonko a rallié Médina Gounass à 12 h 15 mn, avant de regagner le site du Daaka où des milliers de pèlerins se sont rassemblés pour une retraite spirituelle consacrée uniquement à la prière, à la lecture et au récital du Coran.

Il était accompagné du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique Jean-Baptiste Tine, du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines Birame Soulèye Diop, du ministre de la Santé et de l’Action sociale Ibrahima Sy, du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement docteur Cheikh Tidiane Dièye, du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire Moussa Balla Fofana ainsi que des chefs de services régionaux.

C’est à 14 h 45 mn que la cérémonie officielle a débuté. Prenant la parole devant des milliers de fidèles et d’autorités étatiques, le Premier ministre a transmis les salutations du chef de l’État au khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba. Il a magnifié l’œuvre du khalife général et a réitéré la détermination du gouvernement à résoudre les problèmes du Daaka.

Aux milliers de pèlerins rassemblés pour cette 84e édition de la retraite spirituelle, le chef du gouvernement a souligné la satisfaction du président de la République Bassirou Diomaye Faye, quant au bon déroulement de l’événement religieux, tout en reconnaissant que ‘’rien n’est parfait’’.

Ousmane Sonko a également rappelé que le chef de l’État avait personnellement instruit, en Conseil des ministres, que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour une organisation sans faille du Daaka, en coordination avec les ministres concernés.

Saluant le travail abattu par les différents services déconcentrés et la collaboration des forces de défense et de sécurité, le Premier ministre a souligné que ‘’l’engagement du président de la République ne s’arrêtait pas à la seule tenue de l’événement, mais s’étendait à l’accompagnement durable de la cité religieuse de Médina Gounass’’.

Dans son discours, le chef du gouvernement a prié pour que les invocations formulées durant les dix jours de la retraite spirituelle soient exaucées, au bénéfice de notre pays, le Sénégal, de l’Afrique et du monde entier.

À son tour, le khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, s’est réjoui de l’implication des autorités publiques et a exprimé la gratitude de la communauté de Gounass au président de la République et à son gouvernement pour leur soutien constant au Daaka.

Le khalife général de Gounass a également salué la présence du Premier ministre et de la forte délégation qui l’accompagnait, avant de marteler que ‘’le Sénégal est un pays grand par son rayonnement diplomatique et la puissance spirituelle de ses guides religieux’’. L’homme de Dieu n’a pas manqué de formuler des prières pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale et la réussite des nouvelles autorités.

Thierno Amadou Tidiane Ba s’est ensuite réjoui de la présence massive des pèlerins, venus nombreux du Sénégal, de la diaspora et du monde entier, avant de leur souhaiter un bon retour dans leurs domiciles respectifs.

Pour rappel, le Daaka de Médina Gounass est une retraite spirituelle de dix jours qui a été initiée en 1942 par le vénéré Thierno Mouhamadou Saidou Ba. Cet événement religieux a débuté le samedi 26 avril et prendra fin ce lundi 5 mai 2025.

NFALY MANSALY