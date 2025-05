Démarré le samedi 26 avril, le Daaka de Médina Gounass se poursuit jusqu'à ce 5 mai 2025. Cet événement religieux majeur rassemble chaque année des milliers de pèlerins venus de tout le Sénégal, de la diaspora et du monde entier.

Pour garantir la sécurité des pèlerins et le bon déroulement des activités, la gendarmerie nationale a mobilisé d'importants moyens humains et logistiques. Cette année, 361 gendarmes sont déployés et postés à travers les artères du site du Daaka et de la ville de Médina Gounass.

Les moyens matériels ont été considérablement renforcés, notamment par un contrôle rigoureux du flux routier, une surveillance aérienne pour appuyer la coordination au sol et une présence accrue sur les sites sensibles. Pour soutenir cette mission, la gendarmerie dispose de 67 véhicules opérationnels, incluant une ambulance médicalisée, un camion-citerne, des motos tout-terrain pour les accès difficiles, des drones de reconnaissance aérienne pour une surveillance en temps réel et des équipes cynophiles spécialisées dans la détection.

D’ailleurs, les hommes en bleu du lieutenant-colonel Sidy Dione, commandant de la Légion de gendarmerie de Kolda, ont réalisé une bonne moisson à travers des opérations de sécurisation des pèlerins et de leurs biens. ‘’Treize personnes ont été arrêtées, six vélos, trois véhicules et 26 motos, dont 18 tricycles et 13 motos TVS, ont été immobilisés. Vingt-six bonbonnes de gaz (18 grands modèles et 8 petits modèles) ont été saisies : c’est le bilan provisoire au vendredi 2 mai. En termes d’amendes forfaitaires perçues, cela représente un million trente mille francs CFA’’ renseigne le colonel Sidy Dione.

Ces arrestations et ces saisies s’expliquent par plusieurs délits commis, notamment des vols de téléphones portables, le transport irrégulier de bois et de marchandises de contrebande, l’entrave à la voie publique, le non-respect des mesures de sécurité et des règles de sécurité routière.

Cette bonne moisson de la gendarmerie a été rendue possible grâce à un impressionnant dispositif d’éléments déployés sur le site du Daaka et dans la ville de Médina Gounass.

De plus, un accident de la circulation a été noté, impliquant un véhicule de transport en commun et une moto, avec un bilan de deux blessés dans un état grave.

Le commandant de la Légion de gendarmerie de Kolda, lieutenant-colonel Sidy Dione, martèle que les opérations de sécurisation vont se poursuivre afin de lutter contre le banditisme, la délinquance, le trafic de bois et de marchandises de contrebande ainsi que le non-respect des normes de sécurité routière.

NFALY MANSALY