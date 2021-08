L’Etat du Sénégal voudrait annuler la cotisation annuelle qu’il verse pour la prise en charge sanitaire des Sénégalais. L’Union nationale des mutuelles de santé communautaires du Sénégal dénonce la mesure et s’apprête à faire face, si elle est concrétisée.

L’Union nationale des mutuelles de santé communautaires du Sénégal (Unamusc) est en conclave depuis lundi et pour cinq jours. Selon son président, l’objectif global de cette action est de produire un plan de développement de l’assurance-maladie communautaire à travers la mutualité santé pour une couverture optimale des populations.

D’après André Demba Wade, au terme de cet atelier, 64 leaders mutualistes (dont 10 femmes) et 10 personnes ressources, représentants de l’État et des partenaires, vont faire le suivi des recommandations de l’évaluation de la Couverture maladie universelle (CMU) et des mutuelles de santé, avant de définir des orientations stratégiques et des plans d’action pour le développement de la mutualité et le renforcement de sa contribution à l’extension de la couverture risque maladie. Les résultats de cet atelier constitueront des propositions dans le cadre du nouveau plan stratégique de la CMU avec des propositions concrètes aux autorités.

‘’L’atelier est un cadre d’échange, d’analyse participative de la mutualité impliquant les responsables des mutuelles de santé à l’échelle départementale, régionale et nationale. Il s’agira de procéder à un diagnostic de la situation des mutuelles de santé à partir de la synthèse des résultats de diagnostic et d’évaluation sur les mutuelles par l’État (rapport d’analyse situationnelle des mutuelles de santé communautaire, rapport de l’évaluation de la CMU portant sur les mutuelles de santé, etc.) et les partenaires’’, a expliqué M. Wade.

Concernant les acquis de la CMU, poursuit-il, il y a partout des mutuelles de santé au niveau national, avec plus de 4 000 bénéficiaires. Mais il n’empêche, il urge, pour l’heure, de faire en sorte que l’engagement de l’Etat dans ce secteur puisse continuer. ‘’Nous n’accepterons pas que l’on revienne sur des acquis. Nous le disons haut et fort. Nous ne pouvons pas comprendre que l’on donne des privilèges à des fonctionnaires de l’État, des acteurs du secteur privé et qu’on ne veuille pas que l’État puisse consentir 3 500 F simplement par année et par Sénégalais, que des fonctionnaires pensent aujourd’hui à aller vers l’élimination de ce paiement de cotisation de l’État pour les ménages sénégalais. Nous ne l’accepterons pas et la population se mobilisera pour faire face, d’autant plus que le chef de l’État a pris sa décision’’, a promis M. Wade.

D’après lui, la bataille va se poursuivre pour que cet acquis puisse être figuré dans des lois, même s’il fait peur à certaines personnes. Il dit attendre du président de la République qu’il fournisse plus d’efforts, d’autant plus que le Sénégal a des moyens d’offrir la protection sociale à son peuple avec à peu près 600 milliards F CFA. C’est un investissement pour aller vers un véritable développement, pense-t-il.

CHEIKH THIAM