L’année 2023 a été marquée par une relance de l’activité économique au Sénégal, avec un taux de croissance de 4,3 %, après 3,9 % en 2022 et 6,5 % en 2021. Cette progression, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), est consécutive à la dynamique des activités des secteurs primaire (+5,9 %), secondaire (+5,2 %) et tertiaire (+3,8 %). Concernant les unités économiques formelles, la production des entreprises a augmenté de 0,8 % en 2023, après un bond de +18,9 % en 2022.

En valeur absolue, elle s’est établie à 14 427,1 milliards F CFA en 2023 contre 14 307,3 milliards F CFA en 2022. Cet accroissement de la production s’est, d’après la même source, par contre accompagné d’une baisse de 2,7 % de la valeur ajoutée (VA) passant de 3 625,6 milliards F CFA en 2022 à 3 527,2 milliards F CFA en 2023. En conséquence, le taux de valeur ajoutée a légèrement fléchi de 0,9 point en s’établissant à 24,4 % en 2023.

‘’Le chiffre d’affaires des entreprises du secteur moderne est passé de 20 594,0 milliards F CFA en 2022 à 21 032,9 milliards F CFA en 2023, soit une progression de 2,1 %. Cependant, leur résultat net a fortement chuté en se chiffrant à 112,0 milliards F CFA en 2023 contre 615,6 milliards F CFA en 2022. Par ailleurs, les entreprises ont également enregistré une réduction de leur excédent de trésorerie (1 465,9 milliards F CFA en 2023 contre 1 697,8 milliards F CFA en 2022, soit une baisse de 13,7 %). Concernant les conditions d’exploitation, le taux de vétusté comptable des entreprises a légèrement augmenté de 0,1 point. Il est ressorti à 35,8 % en 2023 ; ce qui montre un vieillissement des équipements utilisés par les entreprises’’, a soutenu la note. En outre, d’après l’ANSD, l’activité industrielle est marquée, en novembre 2024, par une hausse de 0,1 % des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois précédent.

...Cette évolution résulte du renchérissement des produits manufacturiers (+0,4 %) partiellement contrebalancé par le repli de ceux des industries extractives (-0,6 %). Par ailleurs, une stabilité des prix des produits des industries environnementales, ainsi que de l'électricité, eau et gaz, est notée sur la période sous revue. En variation annuelle, les prix de la production industrielle hors égrenage de coton augmentent de 1,8 % en novembre 2024, sous l’effet, principalement, de l’accroissement de ceux des produits des industries extractives (+15,0 %). Cette hausse est atténuée par le recul des prix des produits manufacturiers (-2,1 %) et de l’électricité, gaz et eau (-0,1 %).

Sur les onze premiers mois de 2024, les prix de production industrielle s’apprécient de 1,4 % comparativement à leur niveau à la période correspondante de 2023. S’agissant de l’égrenage de coton, les prix s’amenuisent respectivement de 17,8 % et 27,9 % en variation mensuelle et annuelle. De même, en cumul sur les onze premiers mois de 2024, ils diminuent de 8 %.