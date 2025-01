Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), au mois d’octobre 2024, les productions en valeur de l’or (+16,6 %) et du zircon (+1,6 %) progressent en rythme mensuel. Cependant, celles de sel iodé (-17,7 %) et de l’attapulgite (-14,4 %) se contractent sur cette même période. En glissement annuel, les productions en valeur du zircon (+42,8 %) et dans une moindre mesure de l’or (+1,5 %) augmentent au mois sous revue.

Par contre, celles de sel iodé (-35,3 %) et de l’attapulgite (-19,0 %) régressent sur la période. La production totale d’électricité, d’après la même source, se relève de 8,6 % au mois sous revue, comparée au mois de septembre 2024. Cette dynamique résulte de la hausse concomitante des achats de la Senelec auprès des autres producteurs (+10,1 %) et de sa propre production (+4,2 %). En outre, selon la même source, le bulletin résume les statistiques économiques et financières du mois d'octobre 2024 réparties en quatre grandes parties, à savoir : le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et les autres statistiques.

Le secteur primaire présente les données sur l’agriculture, les prix des produits agricoles, les cours de matières premières, l’horticulture (campagne annuelle 2023, importations et exportations de produits) et l’élevage. Le secteur secondaire a trait aux industries, à la consommation d’électricité, aux prix à l’importation, aux prix de vente au consommateur des produits pétroliers, à l’indice du coût de la construction et aux prix des matériaux de construction.

...Quant au secteur tertiaire, il traite les statistiques relatives à l’indice du chiffre d’affaires du commerce et aux transports maritimes, aériens et ferroviaires. Enfin, la partie intitulée ‘’Autres statistiques’’ résume les données sur les entreprises nouvellement immatriculées au Numéro d’identification national des entreprises et associations, la situation de l’emploi dans le secteur formel, l’Indice harmonisé des prix à la consommation, le commerce extérieur et les statistiques financières. La Banque de données des indicateurs sociaux (Badis) est le résultat d’une étroite collaboration entre différentes structures du système statistique national. À ce titre, elle constitue un formidable outil pour la planification, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des politiques de développement.

À l’ère du nouveau référentiel de politiques économique et sociale Vision Sénégal 2050, il est crucial de mettre à la disposition des pouvoirs publics, du privé, des ONG, des chercheurs, etc., une batterie d’indicateurs sur les conditions de vie des ménages et sur l’activité économique et financière. La Badis (2019-2023) est un instrument important dans le dispositif actuel du système d’informations statistiques du Sénégal permettant de mesurer les performances économiques et d’évaluer les besoins sociaux sur une période relativement longue. En effet, elle est composée d’un ensemble d’indicateurs socioéconomiques qui couvrent une période supérieure à trente ans. Elle comporte plus de 2 000 séries chronologiques réparties en neuf chapitres.