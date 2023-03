Réuni en Assemblée plénière du 20 au 22 mars 2023 à Saly, le HCDS a planché sur la situation qui prévaut sur le plan politique avec son lot de violences et de pertes en vies humaines, d'outils de travail ou de production et d'emplois. La présidente du HCDS a rencontré la presse, au sortir de cette assemblée, pour montrer la position de son institution.

La présidente du HCDS est montée au créneau, pour donner la position de l’institution qu’elle dirige sur les derniers rebondissements politiques mêlés de violences et qui ont causé beaucoup de dommages.

Selon Innocence Ntap Ndiaye, le Sénégal devrait sortir indemne de cette crise politique. Pour ce faire, estime la présidente du HCDS, ‘’le dialogue est le seul gage d'une paix durable. Préservons ensemble la paix et la stabilité du Sénégal !’’.

En effet, Innocence Ntap rappelle que le Sénégal reste et demeure un pays de dialogue.

Dans le même sens, indique-t-elle, ‘’le Sénégal est une République qui a l'avantage de s'être dotée d'institutions démocratiques solides que les générations antérieures nous ont léguées et que nous avons le devoir de préserver. Notre pays est jusqu'ici considéré comme un exemple de stabilité politique et sociale qui en fait un environnement propice aux investissements’’.

Cependant, déplorant les soubresauts qui ont secoué le pays ces derniers temps, la présidente fait remarquer que ‘’son espace public est aujourd'hui marqué par des tensions politiques exacerbées s'exprimant à travers des épisodes de violence qui, si on n'y prend garde, menacent la dynamique amorcée de résilience économique, voire la stabilité du pays’’.

À l’en croire, ‘’cette escalade, si elle se poursuit, va inéluctablement porter atteinte à notre système démocratique, à notre cohésion nationale et compromettre nos efforts de croissance économique et de progrès social’’.

C’est pour cette raison que, dans ce contexte et en cette année préélectorale, le HCDS, ‘’conscient de son rôle d'acteur clé de la paix sociale, lance un appel solennel à l'ensemble des parties prenantes du jeu politique pour préserver le pays, sa population, son patrimoine et son économie. Le HCDS rappelle à tous les acteurs concernés que s'il y a une valeur primordiale qui précède et transcende ce que nous avons de plus cher, c'est la paix. Cela impose aux acteurs de tous bords de réaffirmer, dans leurs actes de tous les jours, leur attachement indéfectible à la paix civile, à la cohésion sociale et à la concorde nationale’’, déclare Innocence Ntap Ndiaye.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)