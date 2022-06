Appel au calme

En marge de la célébration de la 12e édition de son ‘’Thiant’’ annuel à Guédiawaye, le marabout Serigne Oumar Mbacké Niakhar a lancé un appel de paix, à la veille d’élections législatives. Il est d’avis que le pays appartient à tous les Sénégalais. Il demande aux jeunes de rester calmes et sereins. ‘’Que les jeunes refusent d’être influencés par de tierces personnes.

Que tout ce qu’ils font soit basé sur leurs propres convictions. Qu’ils évitent de mener les combats d’autrui. Qu’ils réfléchissent bien avant tout acte. Qu’ils refusent la corruption. Qu’ils soient patients. Ce pays leur appartient. Nous avons tous constaté actuellement qu’il y a une crise des valeurs. On a vu que depuis que les jeunes ont commencé à perdre leurs repères, les maux de cette société ont pris des proportions inquiétantes.

Cette crise des valeurs s’est implantée dangereusement dans ce pays. Que la religion soit leur repère. On doit faire de nos guides religieux des références et des modèles. Ce qui se passe dans ce pays est inquiétant. Il y a trop de morts, de meurtres. La population grandit comme les maux dont souffre cette société grandissent aussi.

Que ceux qui dirigent le pays pensent à la population. Que la population sache que leurs seules armes, c’est leurs cartes d’électeur. Nous sommes dans un pays où on passe toute l’année à faire de la politique. Je me pose même la question à savoir quand on va travailler. Que les gens attendent le jour des votes et, ensuite, passent à autre chose, le lendemain des votes’’, déclare le marabout. Également, au menu de cette journée religieuse, il y avait des consultations gratuites, des dons de médicaments à des Daaras du département de Guédiawaye, entre autres.