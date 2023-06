Il ne risque pas d’y avoir une pénurie de moutons pour la fête de la Tabaski, si l’on se fie aux dires du Premier ministre qui a confié hier que l’approvisionnement en moutons est excédentaire au niveau national.

Pour avoir une idée sur l’état des lieux concernant l’approvisionnement en moutons à moins de 72 heures de la célébration de la fête de la Tabaski, le Premier ministre a effectué une visite de terrain au niveau des parcs des petits ruminants de Dalifort, Rufisque et du stade Léopold Sédar Senghor. À l'issue de cette visite, Amadou Ba a indiqué que c’est le président de la République qui a instruit le gouvernement de suivre de très près toutes les opérations relatives à la préparation de la fête de la Tabaski. C'est une grande fête qui, en plus d'être religieuse, a une portée nationale, selon lui.

‘’J'ai fait le tour avec le ministre de l'Intérieur et celui en charge du Développement communautaire. Nous constatons une offre assez importante. Elle est suffisante, cela est extrêmement important. Nous avions quelques soucis au départ. Mais il y a assez de moutons actuellement. Nous constatons une demande très forte des éleveurs qui invitent les populations de Dakar à venir acheter. Ça leur permettra de déstocker. Globalement, au niveau national, on a un excédent. Au niveau de Dakar, on est habitué à acheter nos moutons la veille ou le matin avant d'aller prier’’, a confié le PM.

Amadou Ba se dit satisfait de voir que toutes les mesures prises par le gouvernement pour une bonne Tabaski ont été appliquées. Les aliments de bétail, l'eau et l'électricité sont disponibles, a-t-il indiqué. ‘’Il y a un point important qui concerne la sécurité qui était le gros du problème et c'est ce qui justifie la présence du ministre de l'Intérieur. Les acteurs sont satisfaits. Cette visite a permis aux consommateurs de s'exprimer et c'est une forme de gouvernance édictée par le chef de l'État. Il s'agit de les écouter et de leur demander leurs doléances et prendre soin de leurs préoccupations en trouvant des solutions. Je suis le ministre de l'Élevage, mais ce sont les fonctionnaires, les cadres du ministère de l'Élevage qui organisent de manière pratique le terrain. D'ailleurs, ils sont en train de voir comment répartir sur le marché les excédents de moutons. Il s'agit de faire de sorte qu'on n’ait pas un excédent au stade et un déficit à Pikine et ce sont les services techniques du ministère de l'Élevage qui l'assurent’’, a dit Amadou Ba.

‘’Il y a une offre suffisante pour ce qui est de la pomme de terre et une tension au niveau de l'oignon’’

En plus des visites des parcs des ruminants, le Premier ministre et sa délégation ont aussi rendu visite aux commerçants grossistes du marché Gueule-Tapée des Parcelles-Assainies.

Selon Amadou Bâ, les produits arrivent le matin pour être envoyés dans les autres marchés de Dakar. ‘’Il y a une offre suffisante pour ce qui est de la pomme de terre et une tension au niveau de l'oignon. C'est lié à une tension sur les prix et le gouvernement prendra les dispositions. Cela montre toute la politique de souveraineté alimentaire mise en œuvre par le président de la République. Aujourd'hui, nous exportons des oignons et on en a besoin. Il faut donc s'organiser’’, a souhaité Amadou Ba.

…………………….………………………………………………………………………………

SÉCURITÉ DANS LES POINTS DE VENTE DE MOUTONS

Les assurances du MINT

Selon le ministre de l'Intérieur (MINT), toutes les mesures ont été prises par les forces de défenses et de sécurité pour assurer la sécurité dans les différents points de vente des moutons à Dakar et à l’intérieur du pays.

"C'est sur instruction du chef de l'État répercutée par le Premier ministre et sous ma coordination que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité au niveau des différents points de vente de bétail. À Dalifort, le président des éleveurs sur place a bien indiqué qu'ils sont satisfaits du dispositif (sécuritaire) qui est mis en place au niveau du foirail des petits ruminants. Il faut dire également que toutes ces dispositions, pour ne pas dire les mêmes, ont été prises au niveau de toute l'étendue du territoire, en collaboration avec les gouverneurs, préfets et sous-préfets assistés des différentes forces de sécurité".

Cette précision est du ministre de l'Intérieur. Antoine Félix Diome prenait part, hier, à la visite des points de vente des moutons par le Premier ministre Amadou Ba. D'après lui, il a reçu comme instruction du PM de sécuriser les lieux de vente de moutons et il est en train de l’exécuter à la grande satisfaction des ‘’tefankés’’, mais également des populations.

"Je voudrais en profiter pour lancer un message à l'endroit de toutes les populations qui souhaiteraient venir s'approvisionner en moutons qu'on est à J -3 (hier lundi) de la Tabaski et ils peuvent venir en toute sécurité acheter sans que rien ne leur arrive. Concernant le daraal (parc des ruminants) de Rufisque, le président a souligné au PM la nature juridique du terrain. Il a d'ailleurs donné des instructions au préfet (de Rufisque) de faire le point de la nature administrative du terrain et de faire un rapport que nous allons remonter au Premier ministre", a promis Antoine Félix Diome.

…………………….………………………………………………………………………………

INFRASTRUCTURES DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Les nouvelles directives du PM

Amadou Ba a effectué, hier, une visite préhivernale à la Zone de captage. Lors de cette visite, le Premier ministre a demandé au maître d'œuvre des travaux de presser le pas, afin de finir tôt ce chantier d'un coût de 24 milliards F CFA.

Dans le cadre des visites préhivernales, le Premier ministre s’est rendu hier à la Zone de captage de Grand-Yoff. Selon Amadou Ba, cette zone abrite un grand bassin de rétention des eaux des environs. Elle est un point très sensible. Elle polarise tout le département de Dakar. C'est pourquoi, selon lui, le président de la République Macky Sall a exigé du gouvernement qu'il puisse vérifier les activités qui s'y déroulent et mesurer l'impact.

"Nous avons donc effectué cette visite avec le ministre de l'Intérieur et le ministre auprès du ministre en charge de l'Assainissement et des Inondations. Il s'agit d'un investissement de 24 milliards F CFA qui a été engagé par l'État l'année dernière pour la Zone de captage. Il faut entendre par zone de captage Philippe Senghor (hôpital). C'est aussi la cité Bellevue. Nous avons aussi une centrale électrique qui soutient beaucoup la zone et l'alimentation de la ville de Dakar. Les travaux avancent très bien. Ce qui est heureux, c'est que la population, ici représentée par le maire de la commune, le délégué de quartier et des notables, se réjouit de l'avancement des travaux", a précisé le PM.

Il a juré que désormais, le gouvernement va veiller à ce que les travaux soient terminés dans les meilleurs délais. Dès la semaine prochaine, il a promis de convoquer une nouvelle réunion pour faire le point. "Nous allons surveiller cette question de très près et entreprendre une autre visite dans la région de Dakar où nous avons beaucoup de sites, mais aussi voir globalement la question des inondations au niveau national. C'est important de féliciter le directeur de l'Onas (Office national de l'assainissement du Sénégal) parce que les travaux avancent et les populations l'ont confirmé. Nous travaillons pour elles. Et c'est bien qu'elles puissent apprécier les chantiers de lutte contre les inondations", a dit Amadou Ba.

CHEIKH THIAM