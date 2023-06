MANIFESTATION ANNONCÉE DU 25 JUIN 23 Abdou Karim Fofana pointe ‘’l’irresponsabilité’’ de l’opposition ‘’Chacun doit mesurer la responsabilité des actes qu’il pose, dans la situation dans laquelle nous vivons. On ne peut pas avoir des manifestations qui ont entraîné des morts, occasionné beaucoup de préjudices pour les commerçants et parler de nouvelles manifestations, alors que ces défunts n’ont pas encore été enterrés. Cela montre toute l’irresponsabilité des gens qui appellent à manifester’’. Tels sont les propos du porte-parole du gouvernement qui a fait face hier à la presse. Abdou Karim Fofana s’exprimait sur la manifestation projetée par la coalition leader de l’opposition, Yewwi Askan Wi, dimanche prochain, pour lever le blocus devant le domicile du leader de Pastef, Ousmane Sonko, assigné à résidence depuis le 28 mai dernier. Pour le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, ‘’jusqu’à la Tabaski, on doit respecter au moins le deuil des familles. Nous vivons une importante période de chiffre d'affaires pour les commerçants. On ne peut pas leur faire subir des préjudices aussi importants, entre le 1er et le 2 juin derniers, et appeler encore à des manifestations. L’État fera tout pour protéger ces Sénégalais qui ont le droit d’exercer leur métier’’. Un avant-goût d’une future interdiction de ce rassemblement. Les ressortissants de Ziguinchor, où le leader de Pastef est le maire, ne sont pas plus rassurés qu’Ousmane Sonko sur le fait de passer une fête tranquille en famille. Beaucoup de restrictions ont été posées sur les voyages en Casamance. Le porte-parole du gouvernement s’est également penché sur la question. D’après Abdou Karim Fofana, ‘’la sécurité est notre priorité. On n’interdit pas le voyage entre Dakar et le sud du Sénégal. Il y a juste des restrictions qui concernent certains horaires, tandis que d’autres permettent de voyager. Il ne faut pas oublier aussi que des restrictions sécuritaires ont été mises en place depuis l’accident de Sikilo. C’est vrai que l’indisponibilité du bateau ‘Aline Sitoé Diatta’ diminue les possibilités de déplacement. Mais la route nationale reste ouverte à certaines heures’’. Le ferry, qui effectue la navette entre Dakar et Ziguinchor, a été suspendu, de même que les lignes de Dakar Dem Dikk qui a également essuyé les manifestations violentes des 1er et 2 juin. Et selon le ministre, ‘’lorsqu’il y a des casses, ce sont les populations qui payent les pots cassés’’.