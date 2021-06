La représentante du ministère public a requis, hier, l’acquittement d’El Hadj Papa Ndiaga Diop, Ndiaga Diop et Omar Samb. Âgés entre 18 et 24 ans, ils faisaient face aux juges de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar. Ils sont accusés des chefs d’association de malfaiteurs, de rébellion, de violences et de voies de fait à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et de vol commis la nuit avec usage de véhicules, d'armes et de violence. Des faits qu’ils ont toujours contestés.

C’est une issue heureuse pour El Hadj Papa Ndiaga Diop, Ndiaga Diop et Omar Samb. La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a ordonné, hier, leur mise en liberté provisoire. Le trio a comptabilisé trois années de détention préventive pour des faits d’association de malfaiteurs, de rébellion, de violence et voies de fait à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et de vol commis la nuit avec usage de véhicule, d'armes et de violence. La vie de ces trois jeunes qui ne se fréquentent même pas, a basculé le 18 novembre 2018.

Informés d’une série d’agressions sur la voie de dégagement Nord, les éléments de la gendarmerie de la Foire ont fait une descente sur les lieux. En effet, les passants étaient dépouillés de leurs biens par des jeunes qui revenaient du stade Léopold Sédar Senghor, après un match de football qui opposait deux équipes de la Médina. Sur place, les gendarmes ont procédé à l’arrestation des accusés El Hadj Papa Ndiaga Diop, Ndiaga Diop et Omar Samb. Mais ces derniers se sont farouchement opposés aux pandores qui voulaient les embarquer.

Les comparants, qui ont toujours contesté les faits qui leur sont reprochés, ont réitéré hier leurs dénégations.

Si Omar Samb dit ne pas connaître ses coaccusés, Ndiaga Diop et Pape Ndiaga Diop, eux, avouent s’être rendus ensemble au stade. Selon eux, après le match, ils se sont rendus à la station Shell à pied, pour prendre un car. C’est à cet endroit, disent-ils, qu’ils ont été malmenés et embarqués par les pandores. ‘’Les gendarmes nous accusaient de faire partie des agresseurs qui semaient la psychose dans les parages. Alors qu'ils n'ont trouvé aucun objet volé par-devers nous’’, se défend l’accusé Papa Ndiaga Diop. Il révèle à la barre qu’ils ont été bien laminés par les gendarmes, quand ils ont clamé leur innocence.

Dans son réquisitoire, le maître des poursuites, qui estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour asseoir la culpabilité des accusés, a requis leur acquittement. ‘’Je ne dis pas qu’ils sont innocents, parce que leur présence sur les lieux est suspecte. Mais les faits ne sont pas établis matériellement’’, précise la parquetière.

Étant d’accord avec le ministère public, les avocats de la défense ont eux aussi sollicité la relaxe des accusés. ‘’Ils ont fait de ces enfants les agneaux du sacrifice, parce qu’ils ont reçu une instruction de leur commandant. Face à cette pression, ils ne voulaient pas rentrer bredouille. Ainsi, ils ont arrêté injustement les gens’’, s'est offusqué l'un des conseils de la défense.

Alors, à l’unanimité, ils ont sollicité la mise en liberté provisoire de leurs clients.

Requête qui a été satisfaite par la chambre qui rendra son verdict le 28 juin prochain.

En attendant d’être édifiés sur leur sort, El Hadj Papa Ndiaga Diop, Ndiaga Diop et Omar Samb rejoignent leurs proches, après avoir été privés de liberté durant trois ans.