Le ministre des Forces armées a inauguré, hier, le nouveau poste de commandement de l’Etat-major de l’armée de terre. Selon Me Sidiki Kaba, cet Etat-major flambant neuf, avec une cinquantaine de bureaux au moins et équipé de toutes les commodités, répond à l’ambition de la ‘’Grande muette’’. Il permettra, selon lui, d’assurer aux personnels qui y seront affectés des conditions optimales de travail et un environnement convivial qui participera à accroître leur rendement et leur efficacité.

‘’Engagée dans un processus continu de montée en puissance avec l’augmentation constante de ses effectifs et du nombre de formations relevant de son autorité, l’armée de terre se doit de rester à la pointe du progrès, tout en conservant ses vertus de rusticité et de flexibilité.

Je n’ai nul doute que l’Etat-major de l’armée de terre répondra présent, au rendez-vous de la montée en puissance des armées pour, comme sa devise le rappelle, ‘’instruire, entraîner et vaincre’’. Sur ce magnifique site surplombant l’océan, ce bel édifice contribuera également à donner l’image d’une armée de terre moderne. Son rayonnement ne peut donc qu’en être renforcé’’, a dit le ministre.

...Il restera maintenant, selon M. Kaba, à veiller à la prise en compte, par les grands commandements et services, de l’environnement technique, de l’ameublement et des commodités nécessaires pour que l’ensemble soit rapidement opérationnel et fonctionnel. A cet égard, il a promis l’accompagnement et le soutien constant du ministère des Forces armées et du haut-commandement. Cet appui s’accompagne d’une exhortation, à tout le personnel qui bénéficiera de ce ‘’beau’’ bâtiment. Ils ont l’obligation de le préserver, de le maintenir en bonne condition ainsi que d’assurer son embellissement progressif qui sera le prochain défi du poste de commandement Colonel Saliou Niang. Le ministre de dire qu’il est rassuré que l’Etat-major de l’armée de terre et ses chefs d’aujourd’hui et demain, trouveront sur ce site les conditions idoines pour penser le futur de leur armée.