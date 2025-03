Déjà connu de la justice pour des faits similaires, Mamadou Ka, un Sénégalais de 57 ans résidant à Scat Urbam, a été condamné hier à cinq ans de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Présenté comme un récidiviste, il était poursuivi pour escroquerie, après avoir extorqué plusieurs millions de francs CFA à des personnes désireuses d’obtenir des visas pour l’Italie et le Canada.

Se présentant comme un organisateur d’événements en Italie, Mamadou Ka promettait à ses victimes des opportunités de voyage dans le cadre de forums professionnels. C’est ainsi que Saliou Sarr, l’un des plaignants, lui a remis 1 080 000 F CFA pour obtenir un visa pour l’Italie. Sa sœur, qui espérait également un visa, fait partie des sept victimes recensées dans cette affaire. Thiane Mbaye, une autre partie civile, affirme, quant à elle, avoir perdu 4 300 000 F CFA, après avoir été séduite par l’offre du prévenu lors d’un forum. Ameth Dione, a lui aussi été trompé, versant trois millions à Mamadou Ka pour une demande de visa qui ne s’est jamais concrétisée.

Lors de la perquisition à son domicile, 16 passeports et plusieurs pièces d’identité ont été retrouvés, bien que le mis en cause n’en reconnaisse que sept, affirmant qu’ils appartiennent à ses neveux. Le procureur et les avocats des parties civiles n’ont pas caché leur indignation face à ce qu’ils considèrent comme un abus manifeste. ‘’C’est un escroc notoire qui a déjà été condamné pour des faits similaires, en décembre 2024’’, a rappelé Me Mbodj, qui représente plusieurs victimes. ‘’Il est nuisible à la société et sa place est en prison’’, a-t-il plaidé.

Le ministère public a, de son côté, insisté sur les méthodes frauduleuses de Mamadou Ka, notamment par l’usage de fausses qualités et des publications trompeuses sur les réseaux sociaux. Estimant que le prévenu n’a aucune intention de rembourser ses victimes, le parquet a requis cinq ans de prison ferme et une amende de 200 000 F CFA.

À la barre, Mamadou Ka a tenté de minimiser son implication, affirmant que l’argent collecté avait été confié à un tiers pour remboursement. Il a sollicité la clémence du tribunal, demandant une chance de s’acquitter de ses dettes. Une requête rejetée par les juges, qui l’ont déclaré coupable et condamné à cinq ans de prison ferme, confirmant ainsi les réquisitions du parquet.

MAGUETTE NDAO