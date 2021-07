Le leader du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp-France Dégage) est de nouveau arrêté. Guy Marius Sagna, renseigne-t-on, déposait hier une lettre de protestation au ministère du la Justice sis au Building administratif. Il a été appréhendé avec cinq membres de la famille des six détenus que sont : Aïssatou Niang, Daouda Niang, Awa Niang, Balla Biaye et Babacar Coly.

‘’Cette lettre de protestation est relative à l'affaire vieux Diop et compagnie qui sont en prison depuis bientôt 3 ans sans jugement, avec plusieurs demandes de liberté provisoire rejetées. Au même moment, les étrangers arrêtés dans cette affaire ont bénéficié d'une liberté provisoire et sont rentrés chez eux’’, dénoncent les membres du mouvement. Ils exigent, à cet effet, la libération immédiate de leur camarade et demandent par la même occasion aux autorités compétentes de se saisir du dossier et de rétablir leurs compatriotes dans leurs droits.