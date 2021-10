En conférence de presse, hier, suite à l’arrestation de Guy Marius Sagna, les activistes ont dénoncé l’acharnement dont ils sont victimes et menacent de renouer avec la rue, si cette situation persiste.

L’activiste Guy Marius Sagna est encore dans les liens de la détention, depuis ce weekend. Cette fois, d’après ses camarades, il est arrêté pour diffusion de fausses nouvelles, dans le cadre d’un post Facebook contre la Gendarmerie nationale. En conférence de presse, hier, les activistes ont dénoncé cette justice à deux vitesses. Ousmane Wade du mouvement Frapp rappelle que leur organisation a subi plusieurs attaques sans suite judiciaire, depuis sa création. ‘’Nous avons même été accusés de trafic de drogue et avions déposé une plainte sur la table du procureur sans suite. Guy Marius Sagna n’a jamais eu de liens directs avec ses arrestations. La dernière fois, il était juste cité dans un vocal. Les membres du pouvoir, impliqués dans des affaires de drogue ou de faux billets, ont, eux, droit à des libertés provisoires’’, dénonce l’activiste.

Le coordonnateur du mouvement Y en a marre estime, pour sa part, que le Président Macky Sall est en train de dérouler une stratégie avec un objectif bien précis. A l’en croire, Macky Sall qui n’avait pas d’autres choix que de reculer face à ce soulèvement populaire de mars dernier essaye de se rattraper. ‘’Aujourd’hui, il est en train de se rattraper, en étant dans une logique d’arrestation, d’emprisonnement de toutes les voix qui s’étaient opposées à l’époque. Guy Marius est sous le coup de l’article 225 du code pénal, des articles fourre-tout que les Etats dictatoriaux, comme le régime de Macky Sall, usent pour opprimer des citoyens hostiles à leur gestion. Guy Marius Sagna va être présenté aujourd’hui (hier) au procureur de la République dont tout le monde connait la posture’’, clame le membre du mouvement Y en a marre.

D’après son constat, à chaque fois qu’il s’agit d’activistes, d’opposants ou de mouvements citoyens, le procureur agit, dans les plus brefs délais, mais prend, par contre, tout son temps pour les membres du pouvoir ou pour élucider la gestion des deniers publics. ‘’Guy Marius Sagna est, dit-on, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Il doit être plutôt poursuivi pour délits d’opinion, c’est un citoyen qui a exprimé son opinion sur une institution qu’est la gendarmerie nationale’’, souligne M. Sané.

Kilifeu et Simon seront présentés, aujourd’hui, au juge d’instruction

L’activiste indique, dans la même veine, que ses camarades Kilifeu et Simon seront présentés, aujourd’hui, au juge d’instruction pour être entendus sur le fond de leur dossier. Et dans cette affaire, souligne-t-il, le procureur s’est autosaisi très vite sur la base de données qui ont été collectés et diffusées de façon illicite. ‘’Kilifeu, en tant que citoyen, a fait une plainte pour cybercriminalité et qui n’a pas eu gain de cause. Macky Sall nous a plongés dans une sub-judiciarisation du débat politique. Il s’agit, aujourd’hui de Guy Marius Sagna, demain, ce sera le tour de quelqu’un d’autre’’, alerte-t-il.

Il lance, à cet effet, un appel à toutes les forces vives de la nation, pour qu’ils se mobilisent pour la démocratie et l’Etat de droit, afin de mettre fin à cette situation.

Plus catégorique, le leader des Forces démocratiques du Sénégal (FDS) estime que le Chef de l’Etat veut revivre les manifestations populaires. ‘’Si Macky Sall souhaite que le pays renoue avec les manifestations, alors qu’ils maintiennent Guy Marius Sagna en prison. Je suis très formel et j’engage FDS dans ce combat. Nous exigeons la libération de Guy Marius Sagna’’, tonne-t-il. Pour Babacar Diop, il est impossible de parler de stabilité dans ce pays, alors que quelqu’un comme Guy Marius Sagna est dans les liens de la détention.

HABIBATOU TRAORE