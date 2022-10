Arrestation membres collectif ter

Des membres du Collectif des impactés de la phase du Ter ont été arrêté le weekend dernier à Sébikotane et déférés lundi au parquet. ‘’La Rencontre africaine pour la défense des Droits de l’homme (Raddho), le Centre de recherche et d’actions sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cradesc), la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et Amnesty International/Sénégal ont été informées de l’arrestation et du déferrement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, le lundi 24 octobre 2022, de Babacar Diouf, chargé de programme de l’ONG Lumière synergie pour le développement (LSD) et de 24 membres du Collectif des impactés du projet de Train express régional (TER).

Toutes ces personnes ont été interpellées au domicile d’un membre du collectif, alors qu’elles préparaient un rassemblement en vue de demander le respect de leurs droits’’, rappelle d’ailleurs un communiqué des organisations de défense des Droits de l’homme.

Elles se disent ‘’préoccupées par ces arrestations qui constituent des violations flagrantes du droit de réunion pacifique garanti par la Constitution et des traités régionaux et internationaux de droits humains dont l’État du Sénégal est partie. Elles demandent leur libération immédiate et sans condition. Nos organisations reconnaissent l’utilité des projets d’infrastructures et leur impact sur le bien-être économique et social de la population et le développement économique du pays de façon générale. Mais elles tiennent à rappeler que la réalisation de ces projets doit se faire dans le strict respect des droits des populations impactées. Elles exhortent l’État à poursuivre le dialogue avec les personnes impactées par le projet de TER et de respecter leur droit à une juste indemnisation’’, ajoutent-elles.