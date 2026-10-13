Les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi 13 octobre à 10h pour l’ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027. L’Assemblée nationale ouvre sa session ordinaire unique 2026-2027 ce mardi 13 octobre.

Les députés de la XVe législature sont attendus à 10 h dans l’hémicycle, selon une convocation datée du 9 octobre et portant le cachet de la présidence de l’institution. L’ouverture de cette session constitue le seul point inscrit à l’ordre du jour du document. Aucun examen de projet ou de proposition de loi n’y est annoncé pour cette séance.