Publié le 13 Oct 2026 - 13:30

Assemblée nationale

 

Les députés sont convoqués en séance plénière ce mardi 13 octobre à 10h pour l’ouverture de la session ordinaire unique 2026-2027. L’Assemblée nationale ouvre sa session ordinaire unique 2026-2027 ce mardi 13 octobre.

Les députés de la XVe législature sont attendus à 10 h dans l’hémicycle, selon une convocation datée du 9 octobre et portant le cachet de la présidence de l’institution. L’ouverture de cette session constitue le seul point inscrit à l’ordre du jour du document. Aucun examen de projet ou de proposition de loi n’y est annoncé pour cette séance.

Section: 
politique
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