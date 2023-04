À l’image d’une vingtaine de pays africains, le Sénégal prend part aux Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) qui se déroulent du 10 au 16 avril 2023 à Washington.

Hier, s’est tenue la table ronde ministérielle de financement des pays à faibles revenus, sous la présidence de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Kristina Georgina. Le Sénégal y était représenté par le ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba.

Selon une note parvenue à ‘’EnQuête’’, la directrice générale du FMI a sollicité et obtenu du président Macky Sall un message de plaidoyer ‘’en tant qu'ardent défenseur de la cause des pays à faible revenu du côté des bénéficiaires’’, selon ses termes. Mais avant de passer le message de Macky Sall, la DG du FMI a salué le leadership du président sénégalais et sa présidence passée de l’Union africaine qui a permis, selon elle, à faire entendre la voix de l’Afrique auprès de toutes les institutions internationales.

Ainsi, le président Macky Sall a centré son intervention sur l'importance de l'appui et le financement des fonds à travers le Fonds fiduciaire au Sénégal et plus largement dans les pays à faibles revenus. Le chef de l’État, dit-on, a fait un plaidoyer pour que le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance soit financé de manière adéquate, dans le cadre d'un appel plus large pour une enveloppe plus élevée de financement durable et concessionnel par les institutions financières internationales et les banques multilatérales de développement.

Il faut souligner que les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron ont été les seuls à avoir délivré des messages par vidéo.

Ces Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international rassemblent plus de 1 000 participants représentant des gouvernements, la société civile, le secteur privé, les médias et le monde universitaire. La délégation sénégalaise est conduite par le ministre des Finances et du Budget Amadou Moustapha Ba et le ministre de l’Économie et du Plan Oulimata Sarr qui sont chargés de défendre les priorités africaines. D’ailleurs, l’occasion a été saisie par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, accompagné de l’ambassadeur du Sénégal aux États-Unis, Mansour Elimane Kane, pour rencontrer les Senior Advisors du sénateur Risch et du sénateur Scott, informe-t-on. Les sénateurs sont membres de la Commission des affaires étrangères du 117e Congrès qui travaille sur la législation en matière de politique étrangère, assure le contrôle des agences de politique étrangère et examine les traités internationaux. La commission supervise également les opérations et le financement des programmes d'aide au développement à l’étranger.

La ministre de l’Économique, du Plan et de la Coopération avait déjà été invitée par la Banque mondiale, en octobre dernier, à assurer la présidence du Réseau pour le développement du capital humain. À ce titre, rappelle le communiqué, ‘’Oulimata Sarr avait présidé la session ministérielle de la banque sur le thème ‘Protéger et renforcer le capital humain dans le contexte de la crise alimentaire mondiale’’’. La session avait, entre autres, examiné les mesures de protection sociale que les États devraient prendre pour soulager les couches sociales vulnérables, à l’image des concertations pour la lutte contre la vie chère que le président Macky Sall a lancées le 26 septembre 2022, précise la note.

À la même occasion, le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, avait rappelé le plaidoyer du chef de l'État pour la réallocation de cent milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS) détenus par des pays développés, en faveur des pays africains.

Amadou FALL