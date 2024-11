La Coordination des associations de la presse (Cap) travaille depuis près de deux ans sur les assises de leur secteur. Le travail est bouclé et les conclusions ont été présentées hier au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Alioune Sall.

Dans un communiqué de la Direction de la Communication du ministère de tutelle, il est indiqué qu’Aliou Sall ‘’a évoqué l’impérieuse nécessité de transmettre les recommandations aux plus hautes autorités afin d’apprécier les moyens de mise en œuvre face à certaines problématiques qui sont du ressort d’autres ministères, à savoir la mise en œuvre de la convention collective pour aider les acteurs des médias et les reporters à régulariser leur situation contractuelle et à les sortir de la précarité’’.

Dans la même veine, Aliou Sall ‘’a évoqué la possibilité d’aller vers un cadre formel de concertation et de suivi des recommandations des assises pour mettre en pratique des solutions concertées face aux problématiques soulevées par les acteurs des médias’’, d’après la note.

‘’Il est vital, pour les médias au Sénégal, d’aller vers la professionnalisation, pour éviter les dérives notées dans le secteur des médias et aider le secteur à se développer’’, a dit le ministre et rapporté dans la note.

Par ailleurs, il a informé ses hôtes des initiatives de réformes en cours. Dans ce sens, ‘’les recommandations des assises vont permettre de renforcer le processus déjà enclenché pour une restructuration du secteur’’, a-t-il dit.

Le ‘’diagnostic sans complaisance’’ du secteur des médias fait par le président de la Cap, Mamadou Thior, pourrait aider à affiner ses réformes.

Le président du comité scientifique, quant à lui, ‘’a insisté sur la nécessité de restructuration, de professionnalisation et de révision de plusieurs dispositions du cadre normatif du secteur. En effet d’après lui, les médias peuvent grandement contribuer à la réalisation de la vision déclinée dans le projet de changement structurel Sénégal 2050. En ayant un écosystème économique dynamique avec le renforcement et l’extension du champ de compétence de l’autorité de régulation et d’autorégulation et en se dotant d’une politique de production audiovisuelle extérieure, nous pouvons renforcer le repositionnement stratégique du Sénégal et son attractivité économique’’, lit-on dans la note.