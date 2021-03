La Division des investigations criminelles a placé en garde à vue, hier, quatre individus, suite à une plainte du site d’information général Dakaractu.

Jusqu’où s’arrête la liberté d’expression ? Sa consécration par la Constitution sénégalaise donne-t-elle le droit de tout dire à n’importe qui, n’importe comment ? Des influenceurs et activistes du net vont en expérimenter les limites juridiques.

En effet, après une plainte déposée par le site d’information général Dakaractu, quatre personnes ayant tous en commun des liens d’amitié assumés avec le porteur du projet Diamniaio Lake City et gestionnaire de la société Semer-Holding, Marcel Diagne, ont été placé en garde à vue hier à la Division des investigations criminelles (Dic).

Sur les réseaux sociaux, un des mis en cause a posté ce message : ‘’(…) Je suis actuellement à la Division des investigations criminelles. Le procureur de la République a notifié mon arrestation à la Dic. (…) La liberté d’expression est un droit constitutionnel.’’ Un post accompagné par des captures d’écran du post et du commentaire qu’il estime être à l’origine de son arrestation.

La plainte de Dakaractu, datée au 18 mars 2021, vise quatorze personnes identifiées. Le Synpics (Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal) qui suit avec attention cette affaire, a confirmé, dans un communiqué, que ‘’des auditions démarrées depuis la semaine dernière, il nous revient que certains des mis en cause font l’objet, depuis ce lundi, d’une mesure de garde à vue au niveau de la Division des investigations criminelles (Brigade des affaires criminelles)’’.

L’organisation dirigée par Bamba Kassé refait la genèse de cette affaire, en expliquant que le 15 mars dernier, Dakaractu avait publié un article intitulé ‘Almadies : Le tribunal ordonne l’expulsion de Semer-Holding, la société de Marcel Diagne’. Cette information, pourtant bien sourcée, puisque tirée d’une décision de justice rendue publique sur le site du tribunal du commerce de Dakar, a été la cause d’une déferlante d’insultes et d’injures de toutes sortes sur les réseaux sociaux, de la part d’une bande d’une dizaine de personnes, identifiées par Dakaractu.

Dans sa plainte, le média en ligne renseigne que son article a amené les personnes visées et d’autres non encore identifiées à poster des commentaires articulées autour d’insanités, d’injures de toutes sortes à l’endroit du personnel de la société Dakaractu Sarl et de ses dirigeants. Les injures constatées par huissier ont porté atteinte à l’honneur et à la considération de tout le personnel de la société, dont le crédit a également été entaché, dénoncent les journalistes.

A côté de cette affaire, l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL) avait saisi, au même moment, le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, pour réclamer justice. Les journalistes en ligne ont porté plainte contre des influenceurs et des activistes qui ont insulté de manière violente les journalistes de Dakaractu et de Leral.net.

S’il s’agit de la même affaire concernant le premier cité, pour le cas de Leral.net, l’Appel avait indiqué : ‘’Le tort a été d’avoir obtenu l’exclusivité et de diffuser l’entretien d’Adji Raby Sarr. Quasiment le même groupe d’individus, avec le modus operandi, se sont abattus sur ce média en ligne. Pire, ces gens tentent d’intimider les médias et de semer la terreur dans la rédaction. ‘Prési Cissé’ s’est attaqué directement au propriétaire du site et tente de jeter le discrédit sur sa personne. Des faits extrêmement graves, parce qu’aux antipodes de la liberté de presse.’’

Tout en défendant la liberté d’expression des citoyens, une liberté consacrée par la Constitution de la République du Sénégal, le Synpics réfute que, sous ce prétexte, des gens s’organisent pour piétiner la liberté de presse, en insultant des journalistes pour plaire à leurs amis.

Il invite ainsi à ce que les libertés consacrées soient exercées par tous dans le respect de tous.

Lamine Diouf SES AMIS EN GARDE A VUE Marcel Diagne présente ses excuses Dans une note largement partagée hier sur les réseaux sociaux, le directeur de Semer Holding, Marcel Diagne, a fait amende honorable. ‘’Cher Serigne Diagne. Par la présente, je viens vers toi solliciter la levée de la plainte déposée par Dakaractu à l’endroit de mes jeunes frères (Prési Cissé, Adbou Karim Metsu, Mouta Diop, Abdou Gueye Dia, etc.) qui sont présentement en garde à vue dans les locaux de la Dic. En effet, je ne peux rester indifférent à leur situation pour laquelle leurs familles sont préoccupées et sachant que cela découle d’une série de commentaires regrettables, sur un de vos articles publiés sur Facebook et portant sur le groupe Semer Holding dirigé par mes soins. Bien que je mesure à sa juste valeur, à quel point, leurs propos ont dû t'affecter ainsi que tes collègues, je te prie de leur accorder ton indulgence et de pas leur en tenir rigueur. Je m’en voudrais qu’ils passent une seule nuit dans les liens de la détention, en raison d’une manifestation inappropriée de l’amitié qu’ils me témoignent (du reste réciproque). D’ailleurs, je suis sûr qu’ils ne manqueront pas de faire amende honorable, car je peux te témoigner, malgré leur fougue, ce sont des gens bien dont il serait regrettable que cette affaire impacte leur avenir prometteur. En espérant que tu accéderas à ma demande dont je ne doute point, si je me fie à toutes ces personnes qui m’ont fait part de ton humanisme (…)’’.

LAMINE DIOUF