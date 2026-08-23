Restons au Palais de la République pour souligner que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu avant-hier samedi Cheikh Ndiguel Sène, un guide religieux consacrant son action à l'éducation des jeunes.

Le Chef de l'État, renseigne la présidence, a salué ce travail de terrain, mené auprès de familles et de communautés qui comptent sur ces foyers pour instruire, encadrer et transmettre. Le Président de la République a rappelé que l'État entend s'appuyer sur ces relais dans sa politique en direction de la jeunesse.

Les guides religieux touchent des enfants et des jeunes que les dispositifs publics n'atteignent pas toujours, et leur contribution à la cohésion nationale reste déterminante, selon le Chef de l’Etat.