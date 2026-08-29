Le COJOJ et l’ASPT unissent leurs forces pour faire de l’accueil, de la culture et de la destination Sénégal des piliers de l’expérience olympique

Le Musée des civilisations noires a accueilli, vendredi 21 août , une cérémonie placée sous le signe de la coopération et de l’héritage. Le ministère de la Culture et le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (Cojoj) y ont accompagné la signature d’une convention de partenariat entre le Cojoj et l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), consacrée notamment aux volets culturel, artistique et touristique des Jeux.

£La cérémonie s’est tenue en présence du ministre de la Culture, Alpha Thiam, de la secrétaire d’État chargée de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique, Mame Coumba Diop, du directeur général de l’ASPT et du coordonnateur général du Cojoj, Ibrahima Wade.

À travers cette convention, les JOJ Dakar 2026 ne sont plus seulement pensés comme un rendez-vous sportif. Ils se veulent également une vitrine du Sénégal, de son patrimoine, de ses artistes, de son artisanat, de sa gastronomie et de son hospitalité. Pour Alpha Thiam, cette signature traduit « l’ambition commune de faire des JOJ Dakar 2026 une réussite sportive, mais au-delà, une opportunité de faire rayonner l’image de la destination sénégalaise ». Le ministre insiste sur la nécessité de transformer l’événement en véritable levier de promotion culturelle, artistique et touristique. La convention s’articule autour de trois axes majeurs.

Le premier concerne la mise en tourisme des JOJ. Il s’agit notamment d’améliorer l’accueil et les services proposés aux visiteurs, tout en leur permettant de découvrir le Sénégal au-delà des sites de compétition. Patrimoine, terroirs, savoir-faire, gastronomie et art de vivre devront ainsi intégrer pleinement l’expérience des participants. Le deuxième axe porte sur la promotion des JOJ et de la destination Sénégal. Pour Alpha Thiam, l’enjeu est clair : « exposer le Sénégal au premier plan ».

La mobilisation des réseaux, des compétences et des moyens des différents acteurs doit permettre de renforcer la marque Dakar 2026 et de présenter au monde un Sénégal jeune, dynamique, authentique et ouvert. Le troisième axe repose sur l’implication des populations locales. Le ministre a rappelé que la réussite des Jeux ne pourra être durable sans la participation des communautés et des acteurs de toute la chaîne touristique, culturelle et artisanale. « Les Jeux doivent être une fête partagée », a-t-il souligné, appelant les Sénégalais à se considérer comme les premiers ambassadeurs de l’événement.

Cette dimension d’héritage constitue justement l’un des enjeux majeurs de la coopération. Les compétences développées, les dispositifs d’accueil et les expériences acquises durant Dakar 2026 doivent pouvoir servir au Sénégal au-delà de la compétition. Dans son intervention, Ibrahima Wade a, pour sa part, salué une convention qui prolonge les efforts engagés depuis plusieurs années.

Il a rappelé la collaboration déjà menée avec l’ASPT lors des Jeux olympiques de Paris 2024, notamment autour du « Club Dakar 2026 » à l’Île-Saint-Denis. Pour le coordonnateur général du Cojoj, l’ASPT apporte son expertise en matière de promotion touristique, d’accueil, de valorisation du patrimoine et son réseau d’ambassadeurs de la destination Sénégal. En retour, le Cojoj mettra à disposition son expérience dans l’organisation et la promotion d’un événement international de grande ampleur. Concrètement, l’ASPT contribuera notamment à l’aménagement de desks d’accueil et d’orientation dans des hôtels partenaires ainsi qu’à l’aéroport international Blaise Diagne. Des volontaires seront également mobilisés pour assurer l’animation de ces espaces.

Au-delà des infrastructures et des dispositifs d’accueil, c’est donc une véritable expérience sénégalaise que les deux structures souhaitent proposer aux visiteurs. Dès leur arrivée, les délégations, sportifs, accompagnateurs et touristes devront pouvoir ressentir l’identité du pays de la Teranga. Cette ambition rejoint la volonté affichée par les organisateurs d’inscrire Dakar 2026 dans une logique d’héritage. Les JOJ doivent laisser derrière eux des compétences, des réseaux, des pratiques professionnelles et une meilleure capacité du Sénégal à accueillir de grands événements internationaux.

« Chaque Sénégalais devient un ambassadeur des JOJ », a lancé Alpha Thiam, appelant à une mobilisation collective. Car, au-delà des médailles et des performances sportives, Dakar 2026 représente une occasion rare de raconter le Sénégal au monde.

Avec cette convention, le sport, la culture et le tourisme se retrouvent ainsi autour d’un même objectif , faire des premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés en Afrique une grande fête sénégalaise, mais aussi une vitrine durable du potentiel culturel et touristique du pays. Derrière la signature officielle, l’enjeu est donc plus large. Il s’agit de préparer un rendez-vous mondial capable de faire découvrir le Sénégal, de valoriser ses talents et de renforcer son attractivité. En 2026, les projecteurs seront braqués sur Dakar. Le défi sera désormais de faire en sorte que cette lumière profite durablement à tout le pays.

Fatou Ba