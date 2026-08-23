Publié le 4 Sep 2026 - 16:39

Le CIS salue l’aboutissement des négociations avec le FMI

 

Le Club des investisseurs sénégalais (CIS) salue l’aboutissement des négociations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). Dans un communiqué, l’organisation adresse ses félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son gouvernement à la suite de la conclusion d’un accord portant sur 2,2 milliards de dollars sur une période de trois ans. Pour le CIS, cette étape constitue un moment important dans les relations entre Dakar et l’institution financière internationale.

L’organisation prend acte de la poursuite du processus et souhaite que les prochaines étapes aboutissent à la concrétisation de l’accord « dans les meilleures conditions pour le Sénégal ». Au-delà du montant annoncé, le Club des investisseurs sénégalais insiste sur les perspectives économiques qui pourraient découler de cette nouvelle phase.

L’organisation patronale entend notamment poursuivre son accompagnement des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de projets structurants susceptibles de contribuer au développement national. Le CIS inscrit cette dynamique dans la perspective de l’Agenda national Sénégal 2050, présenté comme la feuille de route destinée à transformer durablement l’économie et à renforcer la souveraineté économique du pays. Le club réaffirme ainsi sa volonté de se tenir aux côtés de l’État dans cette nouvelle phase et de poursuivre ses efforts en matière d’investissement et de développement de projets structurants.

...Pour le secteur privé national, l’enjeu se situe désormais dans la mise en œuvre. Derrière l’accord et les engagements financiers, le CIS met l’accent sur la concrétisation des financements, la réalisation des projets et leur impact sur l’économie sénégalaise. L’organisation estime que les investissements et les projets structurants constituent des leviers essentiels pour accompagner les ambitions nationales. L’accord avec le FMI intervient dans un contexte où les autorités cherchent à consolider les bases économiques du pays et à mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de leurs priorités.

À travers cette prise de position, le Club des investisseurs sénégalais affiche son soutien à l’issue des négociations, tout en rappelant le rôle que les investisseurs nationaux souhaitent jouer dans la transformation économique du pays. Pour le CIS, la prochaine étape sera ainsi celle de la concrétisation : transformer cette nouvelle séquence financière en opportunités d’investissement, en projets et en retombées économiques. Un rendez-vous que le secteur privé national place désormais dans la mise en œuvre des ambitions de l’Agenda Sénégal 2050.

Section: 
economie
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