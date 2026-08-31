En visite dans la cité religieuse à 72 h du Gamou, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a annoncé le lancement prochain d'études pour la mise en place d'un réseau collectif d'assainissement à Ndiassane.

Face à l'expansion de la cité religieuse de Ndiassane et à l'affluence attendue lors des grands rassemblements religieux, notamment le prochain Gamou, l'État veut anticiper les besoins en infrastructures sanitaires et renforcer son accompagnement. Lors de sa visite, Cheikh Tidiane Dièye a réaffirmé la volonté de l'État de renforcer son accompagnement des cités religieuses. « Ndiassane est une cité respectée, car c'est une cité religieuse », a déclaré le ministre, mettant en avant le rôle spirituel de la ville et l'importance de ses prières pour la paix et la stabilité du Sénégal.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a assuré que son département poursuivra ses interventions dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, en collaboration avec les autorités administratives, les collectivités territoriales et les responsables religieux.

Cheikh Tidiane Dièye a enfin sollicité les prières du khalife général de Ndiassane pour le président de la République, le gouvernement et l'ensemble du peuple sénégalais, en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité du pays.

À cette occasion, le ministre a annoncé le lancement, dès la fin du Gamou, d'études en vue de doter Ndiassane d'un réseau collectif d'assainissement. « L'assainissement collectif à Ndiassane figure parmi nos priorités », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye, reçu par le khalife général des Khadres, Cheikh Bou Sidy Moctar Kounta.

Le ministre s'est également entretenu avec le porte-parole de la famille Al Kountiyou, Khalifa Ababacar Kounta, ainsi qu'avec plusieurs responsables de la cité religieuse. Il a indiqué avoir instruit l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) et la Direction de l'assainissement d'engager les études techniques immédiatement après le Gamou. Ces études devront permettre de définir les caractéristiques du futur réseau, les modalités d'évacuation des eaux usées ainsi que les besoins éventuels en infrastructures de traitement.

Pour Cheikh Tidiane Dièye, la croissance démographique et l'extension spatiale de Ndiassane rendent désormais nécessaire la mise en place d'un système d'assainissement collectif et structuré. « La taille de la ville ne permet plus de se contenter d'un assainissement autonome ou individuel. Il est devenu indispensable de mettre en place un réseau collectif », a-t-il souligné.

Le ministre a assuré que l'État envisage d'intégrer progressivement ce projet dans sa programmation budgétaire, avec une perspective de mobilisation des ressources nécessaires à partir de 2027.

En attendant la concrétisation de ce projet, plusieurs mesures seront prises pour améliorer les conditions d'accueil et d'hygiène durant le Gamou. Cheikh Tidiane Dièye a notamment annoncé la réhabilitation d'édicules publics dont la dégradation a été constatée par les services techniques, ainsi que la construction de nouveaux équipements sanitaires dans les zones d'hébergement des fidèles.

L'ONAS renforcera également son dispositif opérationnel durant l'événement, avec la mobilisation de davantage de camions hydrocureurs et une prolongation de leur durée d'intervention.

En cette période d'hivernage, des camions de pompage pourront également être déployés afin de faire face aux éventuelles fortes pluies susceptibles de perturber la circulation et le séjour des pèlerins. « Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que l'ensemble des services de l'État, coordonnés par le préfet, resteront pleinement mobilisés pour assurer le bon déroulement du Gamou », a assuré le ministre.

La famille Al Kountiyou salue l'initiative

Le porte-parole de la famille Al Kountiyou, Khalifa Ababacar Kounta, a salué la démarche du gouvernement ainsi que la présence de la délégation ministérielle à Ndiassane. Selon lui, cette visite traduit une volonté de dialogue direct entre les autorités étatiques et les responsables de la cité religieuse.

Évoquant les réalisations déjà entreprises, notamment la réhabilitation de la route reliant Ndiassane à Keur Yoro et la construction de plusieurs équipements, il a insisté sur la nécessité d'anticiper les besoins d'une cité en pleine expansion. « Ndiassane s'agrandit. Il y a de l'espace pour élaborer un plan d'assainissement structuré, avant que la situation ne devienne complexe », a-t-il relevé.

Au-delà de l'assainissement, les responsables de la cité ont également insisté sur les besoins croissants en matière d'approvisionnement en eau et d'infrastructures d'accueil.

Ndeye Diallo (Thiès)