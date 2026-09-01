À 72 heures du Magal des 2 Rakkas, Saint-Louis se prépare à accueillir la 50e édition de ce grand rendez-vous religieux. Pour cette édition 2026, le Kurel a choisi de revoir son dispositif en raison de la proximité du Grand Magal de Touba et du Gamou. Les activités, habituellement étalées sur une semaine, seront concentrées du 3 au 5 septembre à la place Baya. Entre ferveur religieuse, fortes chaleurs, risques de noyade et difficultés de circulation, les organisateurs appellent les pèlerins à la plus grande vigilance.

Saint-Louis retient son souffle à l’approche de la 50e édition du Magal des 2 Rakkas. Pour ce rendez-vous religieux majeur, le Kurel mise sur la sobriété et l’efficacité. Le calendrier religieux particulièrement chargé a imposé des ajustements. « Cette année, vu que le Magal des 2 Rakkas était très proche du Gamou et du Grand Magal de Touba, nous avons jugé nécessaire de revoir le programme », explique Makhtar Faye, président de la commission communication du Kurel des 2 Rakkas.

Pour cette 50e édition, l’affluence attendue impose toutefois une vigilance accrue. Les organisateurs veulent éviter que la ferveur religieuse ne fasse oublier les impératifs de sécurité. Face aux fortes chaleurs qui sévissent actuellement dans la capitale du Nord, le Kurel appelle les pèlerins à la prudence. Les fidèles sont invités à boire abondamment, à limiter leur exposition au soleil et à éviter les baignades dans les différents bras du fleuve. L’objectif est notamment de prévenir les risques de noyade, particulièrement importants en période de forte affluence. Le message de prudence s’adresse également aux usagers de la route.

Les automobilistes sont invités à respecter scrupuleusement le plan de circulation mis en place à l’occasion du Magal. Le dispositif de secours prévoit également des mesures spécifiques pour la journée du 5 septembre. La place Abdoulaye Wade, dans le faubourg de Sor, sera exclusivement réservée aux sapeurs-pompiers. Les ambulances ne franchiront pas le pont. En cas de besoin, les malades seront pris en charge à partir de cette zone avant d’être acheminés vers les structures sanitaires de l’île par voie fluviale. Le comité d’organisation invite par ailleurs les populations à éviter de se masser sur les balcons, particulièrement en cette période d’hivernage, afin de limiter les risques liés aux effondrements ou autres désagréments.

Le grand rendez-vous du 5, Serigne Touba à l’honneur

Pour cette édition anniversaire, le choix du parrain revêt une forte portée symbolique. Serigne Touba sera à l’honneur. Le 5 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba avait accompli à Saint-Louis l’acte historique commémoré à travers le Magal des 2 Rakkas. Cinquante éditions plus tard, le Kurel entend ainsi replacer le fondateur du mouridisme au cœur de cette célébration. Les festivités débuteront le 3 septembre prochain.

Cette journée sera consacrée à la femme et à la place du travail dans l’islam. Une conférence autour de ce thème sera animée dans la soirée par Serigne Gana Messerè. Dans la matinée du jeudi, des récitations du Saint-Coran sont également prévues dans les mosquées de Saint-Louis et des villages environnants. Pour perpétuer la place du Coran dans la vie de Khadim Rassoul et dans la voie du mouridisme, le vendredi 4 septembre sera consacré au Coran. Ainsi, la place Baya accueillera les « Serigne Daaras », les « Ndongo Daaras » ainsi que les parents des apprenants pour une cérémonie de récompense des talibés les plus méritants de Saint-Louis.

Cette année, la journée du Coran est dédiée à Mame Rawane Ngom de Mpal, grand érudit de l’islam, disciple et moukhadam d’El Hadji Malick Sy de Tivaouane, ayant consacré toute sa vie au Saint Coran. Le samedi 5 septembre constituera le point culminant de la célébration. La prière sera dirigée par l’imam Serigne Mame Mor Mbacké ibn Serigne Mourtalla. Elle permettra de commémorer l’acte posé par Serigne Touba à Saint-Louis devant les colons, que les organisateurs présentent comme un symbole de l’unicité de Dieu et de la pérennité du drapeau de l’islam.

Le Kurel a enfin lancé un appel à la responsabilité collective pour préserver le site qui accueillera les principales activités. Les organisateurs remercient le maire Mamadou Mansour Faye et le gouverneur Al Hassan Sall pour leur accompagnement, notamment pour la mise à disposition de la place Baya alors que les travaux d’aménagement ne sont pas encore achevés. En contrepartie, les pèlerins sont invités à respecter les lieux et à ne toucher à aucune installation du chantier.

Ainsi, à quelques jours de cette édition historique, le mot d’ordre est donc clair : permettre aux fidèles de vivre pleinement la célébration tout en garantissant leur sécurité. Pour le Kurel, la réussite de ce 50e Magal passera autant par la ferveur que par la discipline et la responsabilité de tous.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT-LOUIS