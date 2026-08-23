En 207 sélections, Lionel Messi a collectionné les buts, les actions d’éclat, les victoires, les défaites, les trophées. Trop long à lister, à classer. Trop vus et revus même. Et si on s’attardait plutôt sur ses matchs les plus sous-cotés ? En toute liberté et sans exhaustivité.

Croatie 3-2 Argentine

2006. Hop, une défaite pour commencer par un contrepied. Si pour sa première sélection (en août 2005 contre la Hongrie), Messi mange un carton rouge en moins de deux minutes, son premier but intervient sept mois plus tard contre la Croatie. Disputée à Bâle, cette rencontre est donc le théâtre de la première démonstration du Barcelonais d’alors sur la scène internationale. Un but volé sur la ligne par Carlos Tévez d’abord, la spéciale enroulée du gauche ensuite, c’était sa carte de visite et personne ne le savait encore. Malheureusement pour lui, pas facile de résister face aux boulettes de la défense, à Ivan Klasnić, Darijo Srna et Dario Šimić, tous buteurs. Ce soir-là, ça faisait la troisième défaite en 6 matchs pour lui avec l’Argentine.

France 0-2 Argentine

2009. Une charnière Mexès-Gallas face à lui, Steve Mandanda à la maison au Vélodrome, le tarot de Domenech, comment Messi pourrait-il s’en sortir ? Avec une petite chevauchée en solo en fin de match par exemple. À 10 minutes de la fin, alors que la France est encore dans le match, Messi, numéro 18 dans le dos et avec Maradona sur le banc, s’en va mettre tout le monde dans le vent, surtout Bacary Sagna, et voilà les Bleus menés 2-0, fin du bal.

Brésil 0-1 Argentine

2010. Encore un amical et alors ? Quand Messi affronte le Brésil au Qatar, au Khalifa International Stadium, en novembre 2010, il n’a encore jamais battu le Brésil, jamais. Quand les Auriverdes débarquent avec un trio Robinho – Neymar – Ronaldinho devant, on ne donne pas cher de la peau de l’Albiceleste. Et pourtant. Proche d’inscrire un but fabuleux en demi-volée dans le premier acte, repoussé par l’équerre, Messi débloque une rencontre qui sent le soufre au bout du bout. On joue la 91e minute et la Pulga part de la droite vers la gauche, prend quatre défenseurs sur son dos avant de finir par une frappe croisée, à ras du sol, petit filet. Le maître du suspense a frappé. On aurait pu parler de son triplé en 2012, au détour d’une victoire 4-3 aux États-Unis, mais bon, la compo en bois du Brésil n’inspire pas la même crainte.

Nigeria 2-3 Argentine

2014. Des gros matchs face au Nigeria, Messi en a joué un paquet. En finale de la Coupe du monde U20 en 2005, des JO en 2008 et en 2018, pour sauver l’Argentine et passer les poules de la Coupe du monde (qui a oublié ce contrôle du genou en Russie ?). Mais ce jour-là de Coupe du monde, à Porto Alegre, Messi n’a pas vraiment de pression. L’Argentine a gagné ses deux premiers matchs et file vers la phase à élimination directe. Reste qu’il faut bosser pour battre ces Super Eagles, l’infernal Ahmed Musa auteur d’un joli doublé et Vincent Enyeama, bien décidé à lui compliquer la vie. Un but de raccroc d’abord, un échauffement sur coup franc ensuite et puis la galette. À 30 mètres, plein axe, Messi artille sur coup de pied arrêté comme il sait faire pour poser son deuxième golazo de la soirée. Qui se souvient que c’était le dernier but de la Pulga au Mondial brésilien ? Qui se souvient aussi que le but de la victoire est venu de la tête de Marcos Rojo ? Non ça en vrai, tout le monde s’en fout.

Argentine 6-1 Paraguay

2015. En Copa América, l’Argentine ne brille pas et file encore vers un échec ? En vrai, oui, en atteste la défaite en finale face au Chili. Mais avant ça, il y a la demie contre le Paraguay, qui ressort les fesses rougies et avec un set de tennis dans la besace. Surtout, ce jour-là, en plus de caler un hat-trick à la passe, Messi régale. Il est impliqué sur presque tous les buts et combine divinement avec Javier Pastore. Le genre d’alignement des planètes qui arrive une fois toutes les deux éclipses. Un régal quoi. En bonus ? Une passe dé en étant allongé par terre pour Higuaín. Ça claque assez pour vous ?

Bolivie 1-2 Argentine

2020. Un match de qualification comme un autre ? Que nenni. En ce mois d’octobre 2020, Messi réalise quelque chose d’inédit et d’unique dans sa carrière : s’imposer en Bolivie. Là-bas, sur les hauteurs de La Paz, à plus de 3 600 mètres d’altitude, il passe enfin l’obstacle de l’Estadio Hernando Siles, là même où il a mangé un méchant 6-1 en 2009. Disputée dans un stade vide, Covid oblige, cette rencontre est carrément l’occasion de voir Messi défendre. Si, si, promis, il revient même comme un dératé dans ses 30m en début de match ! Pas loin de donner deux passes dé, il crée le décalage sur le but de la victoire… en récupérant un ballon ! Pas de stat mais la victoire, la définition même d’un match sous-coté.

Argentine 3-0 Équateur

2021. Quelques jours avant de s’offrir un premier titre avec l’Argentine, Messi doit d’abord écarter l’Équateur en quarts de finale de Copa América. Et si tout commence avec un méchant face-à-face loupé et envoyé sur le poteau, la suite est un peu plus réjouissante. Le Rosarino est partout et donne deux passes décisives en mode PES (et si c’était là que De Paul avait décidé de devenir son valet ?). Le bouquet final est toutefois pour lui, avec la spéciale de la fin de carrière, un coup franc, dans le temps additionnel. La route du succès passait par cette divine lucarne quand tout était joué.

Argentine 5-0 Estonie

2022. Quoi, Messi a joué des matchs en bois avec l’Argentine ? Et coller cinq buts contre l’immense Estonie, ça ne compte pas, c’est ça ? En Espagne, dans le stade d’Osasuna, Messi plante son unique quintuplé en sélection contre les effrayants Sinisärgid. Un péno, trois buts du gauche, un du droit après avoir mystifié la défense, c’est ce qu’on appelle un récital, même si tout le monde a déjà oublié ce match. Sauf peut-être le malheureux Matvei Igonen dans ses buts…

France 3-3 Argentine (2-4, T.A.B.), 2022

2022. C’est dur à dire, dur à écrire, même près de quatre ans plus tard. Tout le monde parle de la Coupe du monde de Messi, de son armoire à trophées qui gratte le dernier qui lui manquait. Mais qui parle de sa finale ? Deux buts, un péno pendant la séance de tirobs. Il était attendu, alors Messi a répondu en patron. D’aucuns diront que l’homme des finales, c’était Di María, peut-être était-ce l’exception qui confirme la règle, à nos dépens.

Angleterre 1-2 Argentine

2026. C’était LE match de l’Argentine au Mondial 2026. Celui de toutes les tensions, celui qui était plus que du foot. Pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi affronte l’Angleterre, en demi-finales de Coupe du monde, avec tout ce que représente ce duel. Distributeur plus que finisseur, les jambes lourdes d’une compète à rallonge et du poids des ans, Messi se mue à nouveau en sauveur, à la passe. Deux galettes pour renverser l’ennemi des Malouines et voilà la Pulga en lice pour une troisième finale mondiale.

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