Recel présumé de compteurs et de câbles en cuivre 

Du nouveau dans l’affaire de recel présumé de compteurs d’eau et de câbles en cuivre à Dalifort. Selon nos informations, un quatrième suspect a été appréhendé par les limiers du commissariat d’arrondissement de la localité. Il s’agit de A. Ndiaye, né en 1979.

Présenté comme l’un des responsables de la société ciblée par l’enquête, il était activement recherché depuis le début des investigations. Pour rappel, une série de vols de compteurs d’eau signalés dans le secteur de Dalifort-Foirail avait conduit les policiers jusqu’aux locaux d’une société implantée dans la zone industrielle, à proximité de la station-service Bada Lô.

Il y a une dizaine de jours, trois personnes avaient été interpellées pour recel présumé et tentative de corruption de fonctionnaire. Les investigations menées par le commissariat d’arrondissement de Dalifort avaient conduit les enquêteurs dans les locaux de la société Westaf Metals Sénégal. Sur place, les policiers avaient découvert des sacs contenant des compteurs d’eau de Sen’Eau ainsi que des câbles en cuivre présentés comme appartenant à la Sonatel. L’origine exacte de l’ensemble du matériel saisi reste toutefois à déterminer.

Lors de leurs auditions, les premiers suspects avaient déclaré acheter ces équipements auprès de particuliers qui venaient les leur proposer. Ils avaient également cité un autre individu, présenté comme l’un des responsables de la société et qui était alors recherché.

Au cours de l’opération, l’un des mis en cause aurait proposé aux policiers la somme de 2,5 millions de francs CFA pour, selon ses propres termes, « régler l’affaire ». Sur instruction du procureur, l’argent ainsi que les deux conteneurs renfermant le matériel découvert avaient été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête.

Les renseignements recueillis auprès des premiers individus interpellés avaient par ailleurs orienté les enquêteurs vers deux autres responsables présumés, de nationalité étrangère, qui résideraient aux Maristes. Avec l’interpellation de A. Ndiaye, les investigations se poursuivent afin d’identifier les autres membres présumés du réseau et de déterminer l’origine du matériel saisi.