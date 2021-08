Le tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d'éthique et de déontologie (Cored) a statué sur neuf autres affaires, après celles rendues publiques en octobre 2020. Soulignant qu’il fait de plus en plus des auto-saisines, il informe avoir servi neuf avertissements et deux blâmes (au quotidien ‘’Le Quotidien’’ et au site ‘’Xibaaru’’).

Après les six premiers avis qu’il a rendus en octobre 2020, le tribunal des paires du Cored (Conseil pour l’observation des règles d’éthiques et de déontologie) a statué sur huit autres affaires, en huit mois, et émis des avis qu’il a portés à l’attention du public, hier, au cours d’une conférence de presse.

Au total, quatorze médias sont concernés par ces avis. ‘’Comme promis lors de l’installation de ce tribunal, nous faisons de plus en plus d’auto-saisines, c’est-à-dire que nous n’attendons pas d’être saisis, mais nous prenons les devants pour nous saisir d’une affaire afin de la porter devant les pairs du tribunal’’, a souligné le secrétaire général du Cored, Ousmane Ibrahima Dia.

Sur les neuf affaires, cinq sont des plaintes adressées au Cored et quatre sont donc des auto-saisines. Parmi ces dernières, il y a celle concernant plusieurs médias.

En effet, dans la livraison de plusieurs journaux du 14 décembre 2020, il est relaté le décès d’un bébé de 10 mois, mort par asphyxie secondaire dans une crèche de la place. La photo du bébé, publiée précédemment par son papa sur sa page Facebook, est reprise à la une de certains journaux de presse écrite, sites en ligne et télévisions. Le Cored s’est autosaisi, après avoir remarqué que ces médias ont tous diffusé la photo de l’enfant sans la flouter. Il s’agit de la TFM, de ‘’Vox Populi’’, des ‘’Echos’’, de ‘’Seneweb’’, de ‘’L’Observateur’’, de ‘’Libération’’ et de ‘’Pressafrik’’.

‘’Après examen des faits, le tribunal des pairs invite ‘’Vox Populi’’, ‘’Seneweb’’ et ‘’Pressafrik’’, qui ont reconnu les faits, à être plus vigilants à l’avenir, quant aux règles d’éthique et de déontologie’’, a indiqué Ousmane Ibrahima Dia.

Le porte-parole du jour renseigne qu’en ce qui concerne ‘’L’Observateur’’, ‘’Les Echos’’ et ‘’Libération’’, ‘’la présence d’une image dans l’espace public ne leur donne pas le droit, les règles d'éthique et de déontologie, de la rendre telle quelle’’. Par conséquent, le tribunal des pairs du Cored a adressé un avertissement à ‘’L’Observateur’’, ‘’Les Echos’’ et ‘’Libération’’, mais aussi à la TFM, pour n’avoir pas répondu à la saisine.

Le Cored s’est également autosaisi, suite à l’une des chroniques des ‘’Lundis de Madiambal Diagne’’ dans le quotidien ‘’Le Quotidien’’, qu’il a jugée ‘’discriminatoire et stigmatisante’’. Le tribunal des pairs l’a blâmé, après un avertissement au mois d’octobre 2020 pour une autre chronique que le tribunal avait aussi estimé discriminatoire et stigmatisante.

La troisième auto-saisine est faite contre le site ‘’senegal5.com’’ pour diffusion d’injures à l’encontre de Me El Hadj Diouf, sanctionné par un avertissement. La dernière est celle contre le quotidien ‘’L’Observateur’’, qui a fait tenir à Khalifa Sall des propos démentis par l’intéressé sur sa neutralité face aux candidats de son camp, déclarés à la mairie de Dakar. L’auteure de l’article, Sophie Barro, et son directeur de publication, Ndiaga Ndiaye, ont eu un avertissement.

Plaintes

En ce qui concerne les plaintes, il y a celle pour diffamation du directeur gérant et de la PCA de la Sodav contre le site ‘’Xibaaru’’ et le quotidien ‘’L’Exclusif’’ qui ont respectivement reçu un blâme et un avertissement. Dans leurs plaintes respectives, les plaignants estiment que le site d’information en ligne les a ‘’diffamés’’ et a gravement porté atteinte à leur réputation’’, dans les parutions des 9, 10, 11, et 12 janvier 2021. Le même reproche est fait au quotidien ‘’L’Exclusif’’ qui, dans sa parution du vendredi 15 janvier 2021, avec un appel à la une, écrit : ‘’Népotisme ou gabegie à la Sodav - Un musicien empoche 100 millions par bimestre’’. Dans son avis n°9, le tribunal des pairs souligne que le Code de la presse stipule que le journaliste et le technicien des médias doivent s’interdire les accusations anonymes ou gratuites. ‘’Les informations auraient donc dû être recoupées y compris celles venant de l’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart)’’, dit-il.

De plus, selon lui, en mentionnant un musicien ‘’non-sénégalais’’ à la tête de l’Association de la musique au Sénégal (AMS), ‘’Xibarru’’ fait une remarque ‘’discriminatoire et stigmatisante''.

Une autre plainte, celle du président de la Mutuelle de santé des agents de l’Etat (MSAE) contre le site ‘’Senenews’’. Le tribunal a servi un avertissement et enjoint nos confères d’accorder le droit de réponse au plaignant.

En effet, le tribunal des pairs estime que le documentaire de 13 mn 37, diffusé sur la chaine Youtube de Senenews et intitulé ‘’MSAE// Endettement//dépenses non-justifiées, mission : la gestion de Babacar Ngom mis à nu’’ est partial.

Dans une autre affaire, le tribunal des pairs a examiné la plainte du DG des Mamelles Jaboot contre Seneweb. Le plaignant estime que l’article publié par le site le 3 décembre 2020, sous la plume de Khady Ndoye, ‘’jette le discrédit sur la société Mamelles Jaboot’’. Le tribunal a demandé au site d’accorder le droit de réponse au plaignant.

Il y a des cas opposant des organes de presse. Le site régional ‘’ndarinfo.com’’ a accusé la RTS télévision d’avoir utilisé ses images sans son accord, dans un reportage du ‘’Journal télévisé’’. Les pairs ont donné raison au site et averti la RTS télévision et son reporter Hamidou Diop.

Une autre affaire a opposé deux organes de presse. ‘’Dakaractu’’ s’est plaint de plagiat répété de la part de ‘’Senego’’. Les faits étaient fondés, ‘’Senego’’ a été averti. Un avertissement confirmé en appel.

Ainsi, le quotidien ‘’L’Observateur’’ et le site ‘’Seneweb’’ ont eu chacun deux affaires et tout le reste, une seule. Le tribunal des pairs du Cored a servi neuf avertissements et deux blâmes (le quotidien ‘’Le Quotidien’’ et le site ‘’Xibaaru’’).

Par ailleurs, le Cored informe que trois autres affaires sont en ce moment en instruction dont une plainte et deux auto-saisines. Bon à savoir, il souligne que les avis du tribunal des pairs du Cored sont désormais pris en compte dans la délivrance du quitus pour obtenir la carte nationale de presse. Autre nouveauté, ‘’chaque sanction (avertissement) prise par le Cored fait perdre dix points au média épinglé, dans le cadre de l’accès au fonds d’appui et, en cas de blâme, ils perdent vingt points’’, a-t-on annoncé.

‘’La conséquence est qu’un média récidiviste peut être recalé et ne pas bénéficier du fonds, à cause des sanctions du Cored’’, prévient-on.

BABACAR SY SEYE