A chaque fois qu’Ibra Ndong espère vivre le parfait amour avec sa dulcinée, celle-ci lui file entre les doigts. Fatigué de cette situation, il traduit en justice Khady Ndao, pour escroquerie.

Las de voir l’amour de sa vie, Khady Ndao, se marier avec un autre, chaque fois qu’il la courtise, Ibra Ndong la traîne à la barre. Il l’accuse d’escroquerie portant sur 2 millions de francs CFA. Le requérant, n’ayant pas comparu à l’audience, avait soutenu à l’enquête que Khady Ndao l'aurait escroqué sur la vente de sept bœufs et un terrain que lui aurait laissé son défunt mari.

Accusation que la prévenue Khady Ndao a réfutée. Elle faisait face aux juges du tribunal des flagrants délits hier, après un mois de détention. A l’en croire, Ibra Ndong, qui était son amoureux, est revenu la courtiser, quand son mari est décédé. D’ailleurs, explique-t-elle, ‘’après mon veuvage, il est venu renouveler ses intentions de m’épouser. On a commencé à sortir ensemble et il me prenait en charge. Parfois, il m’envoyait diverses sommes d’argent. Même quand mon père est tombé malade et hospitalisé à Gossas, il a couvert une partie de ses frais médicaux’’.

Poursuivant, la dame avoue qu’elle s’est remariée avec un autre homme. C’est ce qui n’a pas plu à son ex-amant qui s’est senti cocufier une seconde fois. ‘’Quand il a eu écho de mon remariage, il a appelé ma mère pour en avoir le cœur net. Celle-ci lui ayant appris que j’ai même rejoint le domicile de mon époux, Ibra a initié sa plainte pour me calomnier. Je ne l’ai pas escroqué. Tout cet argent qu’il me réclame, il me l’a offert’’, s’est-elle dédouanée.

A la suite de la représentante du ministère public qui a requis l’application de la loi pénale, Me Domingo Dieng a sollicité la relaxe de sa cliente. La robe noire renseigne que celle-ci est enceinte de 5 mois et depuis un mois, elle poireaute dans l’attente de se faire juger, pour une affaire dont elle est innocente. ‘’Il était son amoureux avant même son premier mariage. Quand son époux est décédé, il est revenu la courtiser. Mais, malheureusement pour lui, elle s’est remariée avec quelqu’un d’autre. Il l’a mal pris’’, a souligné Me Dieng.

Finalement, sa cliente a obtenu gain de cause. Relaxée par le tribunal, Khady Ndao, qui n’en revenait pas, a fait couler quelques larmes en regagnant le box des prévenus.