Le groupe de la Banque africaine de développement et l’ONG Invest in Africa Sénégal ont signé, vendredi dernier à Dakar, un accord de don du Fonds pour l'Afrique d'aide au secteur privé (Fapa), géré par la banque et desiné à financer les petites et moyennes entreprises (PME), indique-t-on dans un communiqué de presse. Cet accord est soutenu par une subvention du Japon, dans le cadre du Fapa.

‘’D’un montant d’un million de dollars, il sera consacré au renforcement des capacités des PME-PMI, qui comprendra, entre autres, la formation des PME-PMI, les diagnostics des entreprises et le transfert de tech- nologie’’, fait-on savoir. Selon le DG d’Invest in Africa Sénégal, Ibrahima Fall, ‘’ce projet a pour objectif global de renforcer le développement économique et social en favorisant un accès accru des PME à de nouveaux marchés, financements et partenariats avec de grandes entreprises‘’.

Il répond à trois objectifs du Fapa que sont la promotion du développement des petites et moyennes entreprises et la promotion du commerce et la création d’emplois durables. ‘’A travers ce projet, nous allons toucher un nombre important d’entreprises locales, en les connectant avec de grandes entreprises multinationales’’, a ajouté M. Fall.