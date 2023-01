Après la confrontation du premier janvier qui a vu Boy Niang 2 prendre le meilleur sur Balla Gaye 2, l'heure déjà aux projections. Entre revanches et nouveaux challenges, les deux lutteurs ont de vraies raisons de retrouver assez bientôt l'arène.

Avec sa victoire sur Balla Gaye 2, Boy Niang 2 s'installe pour de bon dans le cercle très restreint des VIP de l'arène sénégalaise. Le fils de De Gaulle s'assoit désormais à la même table que Modou Lo, Bombardier, Gris Bordeaux ou encore Eumeu Sène, Lac De Guiers 2 ou encore Tapha Tine. En dehors d'Eumeu, un lutteur Pikinois, aucun de ces ténors ne pourrait désormais cracher sur une probable confrontation contre le bourreau des lutteurs de Guédiawaye. BN2 a fait ses preuves. Mais, dans l'immédiat, hormis Lac De Guiers 2, aucun des lutteurs précités n'est libre de tout contrat. Le tombeur de Balla Gaye 2 pourrait pour l'instant savourer sa victoire, avant de revêtir son "ngimb".

S’il est pressé de prendre un autre combat, en dehors de ce cercle fermé, le fils de De Gaulles pourrait demander une revanche à Lac De Guiers 2 et à Tapha Tine. Ces deux poids lourds sont justement les deux derniers à avoir fait mordre la poussière au leader de l'écurie De Gaulle. Cependant, le géant du Baol, sous contrat, doit d'abord faire face à Bombardier. Quant au leader de l'écurie Walo, il demeure un adversaire difficile à manœuvrer. Il serait imprudent pour Boy Niang 2 de l'affronter une nouvelle fois, juste après sa dernière victoire de prestige.

Se tourner vers les lutteurs de sa génération

Si tous les ténors sont pris, pour le moment, Boy Niang 2 a la possibilité de se tourner vers les lutteurs de sa génération, mais, dont les palmarès sont suffisamment riches pour mériter de l'affronter. Dans ce cas, le première à qui on pourrait penser, n'est nul autre que Siteu. Le chef de fil de l'écurie Lansar, avec sa dernière victoire sur Papa Sow, notamment, frappe avec de plus en plus d'insistance à la porte des ténors et satisfait à un certain nombre de critères.

Affronter et défaire Boy Niang garantirait pour lui une entrée fracassante dans l'élite. Même si cela pourrait paraître peu probable, Reug-Reug, lui aussi, serait un potentiel candidat pour affronter Boy Niang 2. Le lutteur de Thiaroye n'a encore essuyé aucune défaite, depuis le début de sa carrière. En sus, il a déjà battu Gouy Gui et s'apprête à en découdre avec un certain Sa Thiès.

Balla Gaye, "condamné" à battre Eumeu Sène...

Pour Balla Gaye 2, une troisième confrontation face à sa bête noire, Eumeu Sène, est déjà fixée pour le 30 juillet prochain. Le Lion de Guédiawaye pourrait enfin prendre sa revanche sur le leader de l'écurie Tay Shing qui l’a déjà battu à deux reprises, en 2009 et en 2015. Mais pour prendre le dessus sur cet adversaire qui ne lui a jamais réussi, BG2 devra forcément sortir le grand jeu, le jour-j.

Enchaîner un troisième revers contre un même adversaire ferait sûrement tâche d'huile sur la carrière du Lion de Guédiawaye assez reluisante. Mais par-dessus tout, le leader de l'école de lutte Balla Gaye aura à cœur d'éviter une deuxième déconfiture de suite et face à un Pikinois de surcroît.

…et s'inspirer des aînés

À l'image de ses devanciers, Mouhamed Ndao Tyson, Baboye, Bombardier, Yakhya Diop Yekini, entre autres, durant leur carrière, Balla Gaye 2 pourrait tendre la perche à d'autres jeunes, comme il l'a fait le week-end dernier. Ainsi, le phénomène Siteu reste l'un des potentiels adversaires de l'ancien roi des arènes. Ça serait une belle affiche en perspective au regard de l'aura des deux athlètes très populaires. Pour le leader de l'écurie Lansar, cette promotion ne serait pas volée, car ce dernier dispose d'un palmarès qui plaide en sa faveur dont une dernière victoire retentissante face à Papa Sow.

Pour Balla Gaye 2, la tendance première est aux revanches. Eumeu Sène, Modou Lo et Tapha Tine, sont tous des adversaires plus que légitimes. Mais en dehors de ces remakes, un jeune pourrait venir contrarier le Lion de Guédiawaye, Siteu, le phénomène de Lansar. Mais concernant BN2, il faudra attendre, car, ses désormais collègues VIP ont déjà des contrats à respecter.

Mamadou Diop