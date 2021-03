A la suite de la série de violentes manifestations récentes, le Collectif des forces vives de la banlieue (CFB) a fait le serment d'apporter son soutien indéfectible et désintéressé au président de la République, en balisant la voie de l'épanouissement et du mieux-être de la jeunesse du Sénégal en général, celle de la banlieue en particulier.

Hier, lors d’un point de presse, les camarades d’Oumar Ndoye (le président) ont dénoncé avec véhémence les prédictions apocalyptiques de certains pour le Sénégal, mais également les tentatives de récupération politicienne des événements survenus au Sénégal.

‘’Nous rappelons à la jeunesse que nul n'est plus préoccupé par leur sort que le président de la République qui, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, n'a cessé d'impulser des actions et des programmes allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions d'existence. Ayant une claire conscience de la prégnance des exigences sociales de la jeunesse, le président Macky Sall ne cessera jamais d'explorer les voies et moyens de satisfaire les besoins essentiels des jeunes’’, a ajouté Oumar Ndoye.

A l’en croire, le recrutement annoncé de 3 700 enseignants et la mise en place d'un fonds de 350 milliards pour le financement des projets des jeunes, attestent à suffisance que Macky Sall pense aux générations actuelles et futures.