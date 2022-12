Aujourd'hui au Paris Saint-Germain, l'attaquant Lionel Messi (35 ans, 19 matchs et 12 buts toutes compétitions cette saison) a laissé un immense vide au FC Barcelone. L'annonce soudaine de son départ a d'ailleurs eu énormément de mal à passer auprès des cadres du club catalan. "J'étais chez moi, avec mes enfants.

J'ai vu un communiqué de presse et je n'arrivais pas à y croire. J'ai été sous le choc pendant trois jours. Dans le vestiaire, personne ne pouvait le croire. Ce fut un moment très dur pour les joueurs. Je savais que Leo voulait rester, à 100%, a expliqué Jordi Alba e documentaire "FC Barcelone: Une nouvelle ère", diffusé sur Prime Video. C'était un coup dur. C'était notre leader.

Le meilleur joueur du monde. Celui qui nous a tous rendus meilleurs. Et on a partagé de nombreux moments en dehors du terrain. Après tant d'années ici dans le club, c'est étrange de voir Barcelone sans Leo."

Une amertume similaire à celle de son fidèle compagnon durant plus 13 années, Sergio Busquets. "C'était choquant. Je ne pouvais pas le croire. J'ai vu la nouvelle et je suis resté sans voix. Je ne m'y attendais pas, en raison de son importance, et parce que Leo était dans l'équipe depuis si longtemps. Il était très important pour les joueurs sur le terrain. Ce que je voulais, c'est que Leo dise au revoir comme il le méritait et à sa manière", a souligné le milieu espagnol, qui n'imaginait pas un tel scénario se produire.