Un seul être vous manque et tout est dépeuplé… L’adage correspond à merveille au FC Barcelone actuellement. Peu inspirés et battus par Cadiz (0-1) lundi en Liga, les Blaugrana ont confirmé leurs grandes difficultés à s’imposer en l’absence de leur milieu de terrain Pedri (19 ans, 12 matchs et 3 buts en Liga cette saison), touché aux ischio-jambiers et potentiellement absent pour le reste de la saison.

Comme le souligne le quotidien catalan Sport, le Barça n’a engrangé que 28 points sur 57 possibles en championnat, soit un faible total de 36% de victoires seulement en 19 matchs, lorsque le Golden Boy 2021 était absent cette saison. Alors qu’en la présence du natif de Tegueste, les Barcelonais gagnent 83% de leurs rencontres, avec 10 succès et 2 nuls.

En dépit de son jeune âge, le talent Pedri s’impose comme un élément phare de l’équipe culée et paraît déjà indispensable, autant dans l’élaboration du jeu que dans la quête de bons résultats.