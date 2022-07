Limogé de son poste de sélectionneur national des Lions du basket, Boniface Ndong a réagi, hier, dans un communiqué pour apporter des éclaircissements sur des ‘’contre-vérités’’ avancées à son encontre. Le président de la FSBB, Babacar Ndiaye, et son ex-adjoint, Mamadou Guèye Pabi, lui ont apporté la réplique.

Boniface Ndong n’a pas tardé à réagir après son limogeage sur le banc de l’équipe nationale masculine de basket. Le désormais ex-sélectionneur national des Lions a tenu, au lendemain de la mise à terme de ses fonctions par la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), à apporter des ‘’éclaircissements’’ par rapport à certaines ‘’contre-vérités’’ relayées dans la presse, dit-il, par ‘’des membres de la fédération’’ qui n’ont pour dessein que ‘’de me dénigrer et ternir ma réputation’’.

L’ancien pivot du FC Barcelone n’y est pas allé du dos de la cuillère. Il a commencé par dévoiler les nombreux manquements dans la prise en charge de l’équipe pour la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Après la longue escale de ‘’neuf heures à l’aéroport de Casablanca’’ et l’impossibilité de trouver un hôtel pour loger les joueurs, à cause de la décision tardive des fédéraux, intervient ensuite le ‘’grand problème’’ à Istanbul, quand Turkish Airlines a refusé d’embarquer la délégation sénégalaise, faute de visa. C’est à cette étape du voyage, explique-t-il, qu’il y a eu des réactions d’agacement de certains joueurs, notamment Gorgui Sy Dieng qui, ‘’le lendemain, après une nuit horrible, dit qu’il va chercher un billet pour rentrer à Dakar’’.

Face à cette situation, l’entraineur dit avoir réuni tous les joueurs pour prendre une décision ‘’unanime’’. ‘’Le groupe décide alors qu’il voulait rentrer à Dakar et certains sont allés chercher des billets pour rentrer. Au moment où certains fédéraux cherchaient à trouver une solution en calmant les joueurs, le directeur technique, Moustapha Gaye, comme à son habitude, commence à exploser en traitant les joueurs de suiveurs d’ordre de deux personnes allant jusqu’à dire que même Maurice Ndour n’a jamais fait ce que Gorgui venait de faire’’, a écrit Boniface. Celui-ci dit avoir été supplié par le président de la FSBB, lors d’un appel téléphonique, ‘’de convaincre les joueurs à partir pour sauver le Sénégal d’une sanction de la Fiba, mais aussi pour sauver la fédération’’.

Ainsi, a-t-il écrit, ‘’j’appelle les joueurs pour leur dire que le président a raison sur une chose : bien que nous sommes tous frustrés, je ne veux pas que nous soyons la génération qui aurait empêché aux jeunes joueurs à venir d’avoir la chance de jouer dans les tournois internationaux. Je demande aux joueurs de prendre le vol et arrivé à Alexandrie, nous ferons une réunion pour faire état de toutes nos préoccupations et de toutes nos demandes que nous transmettrons à la fédération. Je leur avais aussi dit que les décisions prises lors de cette réunion seraient rendues publiques. Presque tout le monde accepte, sauf Gorgui qui, heureusement, n’a pas pu trouver de vol pour retourner à Dakar’’.

Comme prévu, la réunion s’est tenue avec tous les joueurs et en présence du manager général de l’équipe Malèye Ndoye. Un procès-verbal de réunion est dressé et devait être transmis au président de la fédération avec la signature de toutes les parties prenantes. Mais le capitaine des Lions, Youssou Ndoye, aurait refusé de signer, selon le coach. ‘’N’étant pas convaincu, j’appelle Youssou Ndoye dans ma chambre en présence de mon assistant “Pabi” et lui demande quoi faire avec le document. Il me dit qu’il ne va pas signer, parce qu’il va quitter la sélection. Je lui demande pourquoi, il me dit qu’il pense que je ne l’aime pas. Alors, on a eu une discussion franche et je lui ai expliqué pourquoi il ne jouait pas beaucoup. Après ces deux situations, je décide que le document est mort et en fait part aux autres joueurs comme Malik Dime et Cheikh Bamba Diallo’’.

Boniface Ndong s’est dit ‘’très déçu’’ du ‘’directeur technique national Moustapha Gaye, Malèye Ndoye et Mamadou Guèye Pabi’’ qui ont gardé le silence, alors qu’ils savent ce qu’il s’est passé à Istanbul. ‘’Je ne veux plus de messages de soutien en privé ; ayez le courage de dire la vérité pour sauver les générations futures’’, a déclaré le technicien de 44 ans.

Selon lui, le président Babacar Ndiaye, ‘’est prêt à sacrifier tout le monde pour sauver sa peau’’. ‘’Il s’est précipité pour me renvoyer, pensant que j’allais publier ce document. Je ne l’aurais jamais fait sans l’aval de toute l’équipe’’.

‘’Arrêtons de nous cacher derrière notre médiocrité’’

L’ancien international sénégalais de basket a aussi soulevé des insuffisances chez les dirigeants et techniciens du basket-ball sénégalais. Selon lui, la balle orange serait entre les mains d’incompétents. En commençant par le directeur technique national. ‘’Moustapha Gaye, qui a participé à toutes les réunions de l’équipe, ne m’a jamais approché pour me demander ce que je faisais, comment je le faisais, par peur de montrer qu’il ne s’y connait pas en programme vidéo, mais se fâche parce que je ne lui demande pas son avis pendant une mi-temps. Il me dit, après le match contre l’Égypte, que l’équipe s’est mal échauffée. Pourtant, la fédération préfère emmener cinq délégués fédéraux qui sont en vacances, logés et nourris avec prime, au lieu d’un préparateur physique’’.

Quant à son adjoint Mamadou Guèye Pabi, a-t-il écrit, ‘’il n’a aucune qualification pour faire le travail d’un assistant’’. ‘’Je veux que le Sénégal soit le meilleur pays de basket en Afrique et nous en avons les capacités et le potentiel. Laissons ceux qui s’y connaissent diriger notre basket et arrêtons de nous cacher derrière notre médiocrité’’, a conclu Boniface Ndong.

Me Ndiaye et Mamadou Guèye Pabi contre-attaquent

Visés par l’ex-sélectionneur national dans ses écrits, le président de la Fédération sénégalaise de basket-ball et le coach adjoint des Lions ont réagi sur les ondes de la RFM.

Selon Me Babacar Ndiaye, c’est le coach qui serait à l’origine de la tentative de fronde contre la FSBB. ‘’Je m'attendais à ce qu'il démissionne à la fin de la compétition, parce qu'un entraîneur ne peut pas être à l'origine d'un acte de rébellion dirigé contre la fédération et vouloir rester à la tête de l'équipe nationale. Surtout qu'il a été lâché par les joueurs qui ont refusé de signer son document’’, a-t-il déclaré. Il a aussi fait part d’un dîner avec les joueurs, avant-hier, qui ‘’sont motivés à aller à la fenêtre du mois d'août’’. ‘’Le seul problème qu'ils ont soulevé, c'est l'augmentation de la prime de match gagné’’.

Pour Me Ndiaye, il ‘’ne serait pas catastrophique’’ si le Sénégal ne se qualifie pas à la Coupe du monde 2023 de basket. ‘’Dans notre histoire, le Sénégal ne s’est qualifié à la Coupe du monde que cinq fois. La première fois, c'est en 1978. On est resté jusqu'en 1998 pour retourner au Mondial, puis en 2006. Ce n'est que maintenant que l'équipe est habituée à se qualifier à la Coupe du monde. On a été à la Coupe du monde en 2014 et en 2019. On vise une troisième qualification de suite. Si on l'a, c'est un exploit par rapport à l'histoire de notre basket. Il ne faut pas que les gens pensent que le Sénégal a dominé le basket masculin’’.

Pour sa part, le coach de l’AS Douanes a regretté les propos de son ancien collaborateur. Pour lui, cela s’explique par la ‘’colère’’ que le technicien a ressentie. ‘’Il ne comprend pas qu'on est dans un métier très ingrat. Aujourd'hui, tu peux être bon, demain être mauvais et après-demain être un héros national. Et certains jugeront tes compétences. Mais il ne devait pas se rabaisser à ce point’’, a fustigé Mamadou Guèye Pabi.

Ce dernier a contesté les allégations de Boni qui dénonce le manque de soutien de son ex-adjoint. ‘’J'ai toujours essayé de le soutenir autant que j'ai pu. C'est ce que j'ai fait jusqu'à la dernière seconde. Je suis déçu de son attitude, de son comportement vis-à-vis de moi’’. Pabi a même révélé avoir refusé la proposition qui lui a été faite de diriger le dernier match contre le Kenya. ‘’J'ai demandé à ce qu’on lui donne encore une chance’’.

LOUIS GEORGES DIATTA