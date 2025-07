Arrivé au Sénégal depuis quelques jours, le sélectionneur national, Otis Hughley Junior, s’est déjà mis au travail. Depuis la NBA Academy de Saly où l’équipe a installé son camp d’entrainement, le technicien américain s’est prononcé pour la première fois sur l’affaire du refus de visa à certaines joueuses et membres du staff technique par l’ambassade des États-Unis à Dakar.

‘’Je suis très déçu, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Nous avons un président (Donald Trump) qui a sa propre façon de voir les choses. Dans ce genre de situation, vous devez aller de l’avant et ne pas trouver d’excuses. Vous devez faire avec les moyens du bord. Le président et la fédération ont tout fait, malheureusement, ça n’a pas marché. En tant que technicien, on va s’adapter par rapport à la situation et continuer à avancer’’, a déclaré l’entraineur.

Otis a donné raison au Premier ministre, Ousmane Sonko, et à la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) d’avoir annulé le stage aux USA et de le programmer au Sénégal. Il s’est dit très ‘’excité’’ par le groupe et le travail abattu en son absence par ses collaborateurs. L’ancien coach du Nigeria s’est dit engagé à mettre en place la meilleure équipe possible pour l’Afrobasket à Abidjan où le Sénégal vise la reconquête du titre continental. ‘’Notre objectif est de mettre en place la meilleure équipe, de mettre toutes les chances de notre côté pour cet Afrobasket. En août dernier, on avait pris les 12 meilleures. On ne sait pas celles qu’on va prendre jusqu’à la fin de la préparation. Mais l’essentiel, c’est qu’on fera tout notre possible pour mettre les 12 meilleures joueuses qui pourront représenter le Sénégal sur le terrain.’’

Otis Junior a exprimé sa détermination à ‘’battre’’ le Nigeria, avec qui il a remporté trois titres de champion d’Afrique féminin, en 2017, 2019 et 2021. ‘’On va jouer tous les matchs à fond et mettre tous les ingrédients pour essayer de gagner. L’objectif, c’est de gagner la coupe’’, a-t-il souligné. Mais le coach se projette également vers l’avenir. Sa présence sur le banc des Lionnes est motivée également par l’ambition de ‘’bâtir une équipe compétitive pour le futur’’. Pour cela, a-t-il assuré, les jeunes joueuses auront leur chance. Même si toutes ne pourront pas prétendre à une place dans le 12 pour Abidjan.

‘’On travaille certes pour l’Afrobasket, mais en construisant le futur. C’est impossible de prendre toutes ces jeunes filles en Côte d’Ivoire. Mais on essaye d’en prendre autant que possible. Pour une équipe qui veut avoir un futur meilleur, il faut prendre les jeunes. Ça ne veut pas dire que toutes les jeunes vont faire partie du 12. Les meilleures du stage feront le voyage. Mais si elles ne sont pas sélectionnées cette fois-ci, au moins, la prochaine fois, elles seront prêtes pour pouvoir relever le défi.’’

LOUIS GEORGES DIATTA