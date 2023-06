À l’occasion de la première séance d’entrainement des Lionnes préparant l’Afrobasket féminin 2023, hier, le sélectionneur national, Moustapha Gaye, a expliqué les choix des joueuses présélectionnées, notamment Aya Traoré et Fatou Dieng, dont il a reconnu avoir fait une erreur en ne les convoquant pour Cameroun-2021.

Cinq jours après la publication de la pré-liste de 19 joueuses retenues pour la préparation de l’Afrobasket féminin 2023, le sélectionneur national s’est prononcé sur ses choix. Moustapha Gaye a surtout mis l’accent sur la présence dans le groupe de joueuses qui avaient disparu de la Tanière depuis l’Afrobasket-2017. Il s’agit d’Aya Traoré et de Fatou Dieng. Pour ces dernières, le coach a reconnu ‘’avoir fait une erreur’’ de les écarter pour Cameroun-2021. ‘’J’ai dit à Aya Traoré, lors d’un appel téléphonique, que j’avais beaucoup regretté son absence en 2021. C’est un choix malheureux que j’aie fait et je m’en suis excusé auprès d’elle. Je n’ai pas honte de revenir en arrière pour reconnaitre une erreur, dire je m’en excuse’’, a-t-il confié hier, face à la presse.

Deux fois championne d’Afrique (2009 et 2015), deux fois MVP de l’Afrobasket (2009 et 215), coach Tapha a estimé qu’Aya (39 ans) est une ‘’icône’’ du basket qui mérite un ‘’meilleur traitement’’. ‘’On souhaite avoir Aya avec nous. D’autant plus qu’elle est restée compétitive. Pendant toutes ces années, elle est restée dans son coin et a continué à travailler. Dans ce secteur (arrière), l’équipe a besoin d’avoir une joueuse de talent. Je ne parlerais même pas d’expérience, mais de son talent, son savoir-faire’’.

Tapha Gaye a eu la même réflexion pour la meneuse Fatou Dieng. La double championne d’Afrique (2009 et 2015) de 39 ans a manqué les championnats d’Afrique féminins de basket de 2019 et 2021. ‘’J’ai dit à Fatou Dieng la même chose. On a besoin de l’expérience, du talent, de la vista de Fatou Dieng. Elle a joué l’année dernière en N1 en France. Cette année, elle a joué en Suède. Toute l’année, on est resté en contact et je suivais ses séances de musculation, ses matchs’’, a expliqué l’entraineur.

Le directeur technique national a aussi évoqué les retours d’Oumou Kalsoum Touré, Aminata Fall et Lika Sy. Même si elle n’a pas pris part à la coupe d’Afrique de 2019 et 2021, Kalsoum Touré faisait partie de la présélection de 2021 avant d’être recalée pour la liste finale. Mais cette fois, Tapha Gaye semble vouloir compter sur son expérience pour la reconquête du titre. ‘’Cette année, je l’ai rassurée en lui disant : ‘Oumou on a besoin de toi.’ Elle a répondu : ‘Coach Tapha, à chaque fois que vous avez besoin de moi, je serais là.’

Aminata Fall, elle, doit sa convocation à ses performances de la saison en cours. ‘’Aminata Fall était absente pendant un moment et cette année, elle a fait une excellente saison en France. C’est un profil un peu différent, une très bonne joueuse intérieure capable de jouer dos au panier et face au panier’’.

Pour sa part, Lika Sy ‘’est une joueuse de rupture dont on a besoin au poste 3. Elle a beaucoup de cran et n’a jamais peur. Elle peut beaucoup apporter à l’équipe’’, a dit le sélectionneur national.

‘’Yacine Diop a un mois pour nous montrer…’’

Un nom a beaucoup suscité le débat à la suite de la publication de la liste. Il s’agit de Yacine Diop, qui est restée deux ans sans club. Malgré la situation de l’ailière de 27 ans, le coach compte sur elle et il veut lui donner sa chance. ‘’On a beaucoup parlé elle et moi. Je n’aurais jamais souhaité qu’elle reste deux ans sans jouer. La dernière fois qu’on s’est parlé, elle m’a dit : ‘Coach Tapha, si vous avez besoin de moi, je serai prête.’ Yacine, je la connais depuis le lycée Delafosse où j’exerce. Elle était au lycée et je l’ai connue très jeune. Je connais un peu son tempérament, sa forte personnalité’’.

Selon lui, l’ancienne pensionnaire de la Jeanne d’Arc de Dakar peut être d’un grand apport à son poste grâce à son audace et à sa fougue. ‘’Je pense que dans le secteur où elle est, elle peut beaucoup nous aider par sa densité physique. Quelle que soit la situation, Yacine n’a jamais peur. Elle est toujours là pour apporter’’.

Cependant, l’ancien coach de l’ASC Ville de Dakar a tenu à préciser qu’il n’y a pas de place acquise pour aucune joueuse, même pas à Yacine qui a ‘’toute sa confiance’’. ‘’Ce qu’il faut maintenant préciser, et je le lui ai dit, c’est qu’on est en présélection. Ce n’est pas encore la liste des 12. Elle a un mois pour nous montrer qu’elle peut être dans les 12. Elle n’a pas besoin de montrer ce qu’elle sait faire. Maintenant, on va voir comment elle va se comporter dans l’équipe. Je souhaite qu’elle soit apte au soir du 22 ou 23 pour être dans les 12 qui vont jouer l’Afrobasket’’.

‘’On cherche la première place’’

Le sélectionneur national s’est exprimé sur les objectifs du Sénégal à l’Afrobasket féminin 2023. Championnes d’Afrique en 2015, les Lionnes sont sorties progressivement du podium en occupant la 4e place en 2021.

Selon le coach, la mission qui lui est assignée est de remonter sur le podium. Cependant, a-t-il précisé, ‘’quand on dit podium, ce n’est pas forcément la 3e place. On cherche la première place, on est très ambitieux. On ne peut pas être le Sénégal et aller en Afrobasket pour dire on veut être 3e. On veut être dans le podium, mais on est ambitieux’’.

Pour la réalisation de cette ambition, le staff technique a, à en croire coach Tapha, entamé le travail au lendemain de l’échec de Yaoundé en 2021. ‘’Cette liste que nous avons sortie pour aller à l’Afrobasket a été préparée depuis deux ans. C’est au soir de notre dernier match à Yaoundé où on a eu des certitudes sur la configuration et les manquements qu’il y a eu’’, a indiqué Moustapha Gaye.

En plus du mixage entre jeunesse et expérience, la polyvalence des joueuses a prévalu dans la confection de la liste de 19 joueuses présélectionnées.

‘’J’ai beaucoup de respect pour les joueuses locales’’

Parmi les 19 joueuses retenues par le sélectionneur national, seule une évolue dans le championnat local. Il s’agit de l’ailière polyvalente de la Jeanne d’Arc, Mathilde Aïcha Diop. Pour expliquer le fait de n’avoir pas convoqué plus de locales, Moustapha Gaye a invoqué le critère de la compétence. ‘’ Ce n’est pas un problème de locales ou d’expatriées, mais plutôt de compétence, d’équilibre d’équipe. Une fille comme Couna Ndao, trois fois Reine du basket, je l’adore, c’est ma fille. Mais on a jugé qu’elle est moins performante que les années passées. Je lui ai dit : ‘Couna, tu as besoin de beaucoup travailler et la porte n’est pas fermée.’’’ Il a déclaré avoir évalué les joueuses après plusieurs camps de regroupement. ‘’On les a évaluées et on sait ce qu’elles valent. C’est de bonnes joueuses. Mais on a vu entretemps l’ASC Ville de Dakar aller en Coupe d’Afrique des clubs. On a vu le comportement des unes et des autres. Tout est dans l’évaluation. Moi, j’ai beaucoup de respect pour les joueuses locales. En 2021, on avait quatre joueuses locales à Yaoundé. Je ne vois pas quota local estampillé. Je ne le vois pas comme ça’’.

LOUIS GEORGES DIATTA