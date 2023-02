Le Sénégal s’est mis dans une situation inconfortable, à la suite de sa défaite (83-75) contre le Sud Soudan, ce vendredi, lors de la première journée de la 5e et dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 de basket masculin. Les Sud Soudanais ont validé leur ticket pour une participation historique au Mondial.

C’est mal parti pour Ngagne DeSagana Diop et ses joueurs à la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde de basket masculin 2023. Pour leur première sortie à Alexandrie, les Lions sont tombés face au Sud Soudant sur le score de 83-75, soit huit points d’écart. Avec cette défaite d’entrée, le Sénégal est tenu de remporter ses deux prochaines sorties pour espérer décrocher le 5e ticket qualificatif qui revient à la meilleure des deux équipes classées troisième dans les deux poules.

Comme à leur habitude, les Sud Soudanais ont attaqué le cerceau de l’adversaire pour baliser la voie vers la qualification. Nuni Omot et ses coéquipiers ont vite inscrit deux points et mené la danse. Mais leur domination n’a duré que cinq minutes. Les Sénégalais ont renversé la tendance et ont réussi à revenir à la marque (9-9). Ils ont même pris une légère avance de trois points (15-18) dans la dernière minute du premier quart temps. Mais les Bright Stars ont insisté pour remettre les pendules à l’heure et reprendre les devants à la fin du premier acte (22-21). C’est sur cette même dynamique qu’ils ont entamé le 2e quart temps. Les protégés de Luol Deng ont mis le turbo et pris de vitesse l’équipe sénégalaise. Pendant trois minutes, les hommes de DeSagana ont été tenaillés par l’adversaire. Dans ce moment de faiblesse, le Sud Soudan a creusé l’écart à douze points (36-24). Il a fallu recourir à la vista de Branco Badio et Alga Ndiaye sur les tirs primés pour réduire l’écart à une longueur à la fin de la première partie (45-44).

Au retour de la pause, l’équipe du Sénégal va afficher une autre face. Les Lions ont entamé le troisième quart temps par le bon bout. Grâce à une défense agressive et portée sur le porteur du ballon, les Sénégalais ont annihilé le jeu offensif des Bright Stars. En phase offensive, ils ont retrouvé la main. Ce qui leur a permis de prendre une bonne avance de onze points (48-59). Mais l’équipe sénégalaise a baissé de régime dans les deux dernières minutes permettant à l’adversaire de réduire l’écart à seulement quatre unités (59-63). Cette réduction du score a redonné des ailes aux Sud Soudanais qui sont repris l’avantage, avec 10 points d’écart (77-67). Le Sénégal a essayé de réagir, mais trop tard. Youssou Ndoye et ses coéquipiers ont seulement réduit le score à huit points (83-75).

Qualification historique du Sud Soudan

Malgré ses 29 points, Brancou Badio n’a pas pu éviter à son équipe sa première défaite contre le Sud Soudan, après deux victoires successives (75-104 à l’Afrobasket 2021 et 63-69 lors de la 4e fenêtre du tournoi en cours). L’adage, jamais deux sans trois, ne s’est pas confirmé cette fois. En battant le Sénégal, les Bright Stars ont validé leur première qualification en phase finale de Coupe du monde de basket. Un exploit pour cette jeune nation, née en 2011, et qui a joué son première Afrobasket en 2021.

Avec 9 victoires en 10 matchs, le Sud Soudan (1e, 19 pts) va poursuivre son parcours remarquable en essayant de réaliser le carton plein dans cette dernière fenêtre, lors de ses deux prochaines sorties contre la RD Congo et l’Egypte (2e, 18 pts). Les Egyptiens ont dominé la Tunisie sur le score de 67 à 71. Les Pharaons sont bien partis pour décrocher le second ticket de la poule F qualificatif au Mondial 2023. Il leur suffit d’une victoire sur leurs deux dernières rencontres, respectivement face au Cameroun et le Sud Soudan pour valider leur qualification.

LOUIS GEORGES DIATTA