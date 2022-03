L’équipe du Sénégal masculine de basket écrase celle du Kenya (100-55) et se qualifie au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 en terminant en tête de la poule D du tournoi de Dakar.

La 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde masculine 2023 est bouclée, ce dimanche. L’équipe du Sénégal s’en est plutôt bien sortie, en terminant à la première place de la poule D. Les Lions ont fini en beauté le tournoi de Dakar en s’imposant largement, hier, face au Kenya, sur le score de 100 à 55, soit 45 points d’écart. Les hommes de Mamadou Guèye Pabi ont dominé la partie de bout en bout. Ils ont démarré en force, en remportant le premier quart temps avec 18 points de différence (28-10). Ils ont maintenu leur domination jusqu’à la pause, ce qui leur a permis de partir à la mi-temps avec vingt-quatre longueurs d’avance (53-29).

En seconde période, les Sénégalais n’ont pas baissé la garde, malgré leur large avantage. Les Kényans ont essayé de renverser la tendance, mais la machine sénégalaise était bien huilée. Avec un Youssoupha Ndoye des grands jours, les Lions ont dominé le 3e quart temps (23-13) et le dernier acte (26-13). Le pivot d’Orléans a obtenu la meilleure évaluation (+24) en réalisant un double-double (21 points et 11 rebonds).

Mais les choses n’ont pas été aussi parfaites pour l’équipe sénégalaise. Après un match assez facilement gagné face à l’Egypte (75-57), Ndoye et ses coéquipiers ont chuté lors de leur deuxième sortie contre la RD Congo (62-57), samedi dernier. Une victoire historique des Congolais en terre sénégalaise face à la sélection nationale. Pour rendre ce résultat plus amer, le Sénégal a perdu la première place en faveur de la RDC. Néanmoins, les dieux de la balle orange étaient encore avec les Lions. Pour le compte de la 3e et dernière journée de la 2e fenêtre, l’Egypte s’est imposée face à la RD Congo (62-51). Cette victoire des Pharaons a relancé la course pour le leadership dans la poule D. Les Lions, qui ont joué un peu plus tard dans la soirée, en ont profité pour reprendre la tête du classement.

Soudan du Sud, la sensation du groupe B

Le tournoi de Dakar a concerné également le groupe B où logent la Tunisie, le Soudan du Sud, le Cameroun et le Rwanda. En tant que doubles champions d’Afrique en titre, les Aigles de Carthage sont logiquement favoris. D’entrée, les Tunisiens remportent leur premier match, mais difficilement face au Cameroun (51-55), alors que les Sud-Soudanais, leurs prochains adversaires, se sont imposés (68-56) contre le Rwanda. Contre toute attente, les hommes de Luol Deng ont réussi à faire chuter les champions d’Afrique sur le score de 72 à 64. Ils ont terminé à la tête de la poule B avec un carton plein, trois victoires en autant de sorties.

Au final, c’est les trois premiers des deux poules (B et D) qui vont rejoindre les trois premiers des deux autres groupes (A et C) pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial-2023. Il s’agit du Sénégal, de la RD Congo, de l’Egypte, du Soudan du Sud, de la Tunisie et du Cameroun.

LOUIS GEORGES DIATTA