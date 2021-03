La représentante de la région de Ziguinchor en nationale 1 féminin, le CEMT Zig, éprouve des difficultés à se faire une bonne place dans l’élite sénégalaise. Malgré une équipe jeune et talentueuse, l'équipe fanion de Ziguinchor est à la traîne, à cause d’un manque de moyens conjugué aux déplacements difficiles sur Dakar, Thiès et Saint-Louis.

Avec seulement deux victoires sur sept matchs joués, l’équipe du CEMT Zig pointe à la 5e place de la poule A derrière Dbaloc. Promu en 2019 à la faveur de leur sacre en 2e division, le club a obtenu sa toute première victoire en 1re division contre l’ASC Bopp, lors de la 3e journée du championnat 2019-2020 finalement arrêté à cause de l’apparition de la Covid-19.

Cette saison, également, le CEMT a réédité cette performance à domicile devant Bopp, en match comptant pour la 3e journée de championnat. Une première victoire qui a permis aux filles d’Ibrahima Sarr de souffler, après un début de saison difficile. Les Ziguinchoroises enchaînent même une deuxième victoire en déplacement à Mbour.

Mais depuis cette 4e journée, elles n’ont plus goûté au succès, et les revers s’enchainent encore, comme en début de saison. Ce fut le cas devant SLBC 68-47 et Iseg Sports 79-55.

L’objectif du CEMT Zig est de se maintenir en Ligue 1, selon son entraîneur qui ne crache pas cependant sur une qualification au second tour. ‘’Cette année, nous allons tout faire pour rester en 1re division. Mais il y a quelques équipes qu’on peut aller chercher et d’autres contre qui on devra jouer pour apprendre. Tout est possible’’, confie-t-il, optimiste.

Sur le plan du jeu, le technicien concède que la taille de ses joueuses est un handicap dans ce sport où cela compte, surtout aux rebonds. ‘’La majorité de nos joueuses sont de petites tailles et c'est difficile quand on est face à des joueuses élancées’’, regrette-t-il. Avec 375 points marqués et 466 encaissés, l’équipe fanion de Ziguinchor est loin de convaincre, malgré des phases sporadiques où elle parvient à tenir tête aux grandes équipes défensivement.

Pourtant, le CEMT de Ziguinchor dispose d’un groupe de 25 filles dont 4 Maliennes. Des joueuses qui sont rémunérées entre 75 000 et 50 000 F CFA. Une partie d’entre elles est logée aux frais de l’équipe. Des efforts consentis par le club pour mettre les filles dans de bonnes conditions afin de faire des résultats. ‘’Nous voulons des victoires dans cette phase retour, pour sortir du premier tour. A défaut, se maintenir en D1. L'année prochaine, on essayera de se préparer davantage et les filles auront plus d'expérience. On essayera de jouer les grands rôles’’, planifie coach Sarr.

Une équipe sans budget

Les déplacements entre le sud du pays et la région de Dakar toutes les semaines, s’avèrent difficiles pour une équipe qui vit de mécénat et de cotisations.

En effet, le CEMT Zig n'a aucun budget fixe de fonctionnement, ni de sponsor. ‘’Quand on vient à Dakar pour jouer, on a même des problèmes de logement. Nous sommes une équipe qui vit de cotisations’’, révèle l'entraîneur du club. Heureusement, pour la présente saison, la direction du Casa Sport s’est engagée à prendre en charge le transport de l’équipe féminine de CEMT basket-ball. L’ancien ministre Benoît Sambou fait aussi partie des bienfaiteurs du club qu’il appuie sur le plan logistique.

Le club reçoit aussi beaucoup de dons des fils du terroir, du matériel sportif et des équipements, entre autres.

Ce weekend, l’équipe reçoit Ville de Dakar, un gros morceau, au collège d’enseignement moyen technique. Une équipe devant qui les Ziguinchoroises se sont écroulées à l’aller 84-47.