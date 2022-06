Sadio Mané au Bayern Munich, ce devrait bientôt être officiel ! Alors que Liverpool a déjà acté l’arrivée de son successeur Darwin Nunez, le journaliste Fabrizio Romano révélait mercredi que l’attaquant et les Roten ont trouvé un accord sur son futur contrat avec un salaire de 20 millions d’euros brut par an à la clé, jusqu’en juin 2025. Un mouvement approuvé par le sélectionneur de l’Allemagne et ancien entraîneur du Bayern, Hansi Flick. «Sadio Mané est absolument un joueur de classe mondiale. S’il veut jouer en Allemagne, ce serait un gros renfort pour la Bundesliga.

J’en serais heureux», a glissé l’Allemand dans les colonnes de Bild. Un optimisme partagé par le Ballon d’Or 1990, Lothar Matthäus. ‘’J’espère bien que Sadio Mané va signer au Bayern. C’est un grand nom dans le football international et il l’a montré, non seulement avec le Sénégal, mais aussi avec Liverpool. Il marque et fait marquer des buts. Il a une vitesse élevée et nous avons perdu Erling Haaland.

Peut-être que nous allons perdre Robert Lewandowski et nous avons besoin des mêmes figures pour notre logo, pour notre marque en Bundesliga’’, a plaidé l’Allemand dans des propos relayés par le site Goal. Reste à savoir si la nouvelle offre du Bayern (40 millions d’euros, dont 5 millions d’euros de bonus) suffira à faire plier les Anglais.