BBY Bignona

Les responsables de la mouvance présidentielle du département de Bignona regrettent les morts enregistrées, lors des manifestations ces derniers fours. Dans un communiqué transmis hier, à EnQuête, cette section de Benno Bokk Yaakaar (BBY) salue, à leur juste valeur, l’engagement entier et l’effort soutenu de tous les chefs religieux et coutumiers, les leaders d’opinions, la Société civile, les bonnes volontés de tous bords.

Qui, selon eux, ‘’se sont investis dans la discrétion qui les caractérise et l’efficacité qui en résulte, pour le retour au calme et à un mieux vivre en commun sous la seule protection de l’Etat, unique et ultime garant de notre sécurité collective, celle personnelle de chacun de nous et de tous et, celle de nos biens’’.

‘’S’inspirant surtout du puissant message de Macky Sall, Président de la République, qu’elle félicite et encourage très vivement, message livré avec hauteur et responsabilité, lors de son adresse à la nation de ce lundi 08 mars 2021, BBY du département de Bignona fait totalement sienne l’appel solennel lancé par ce dernier à la dynamique jeunesse de son pays qu’il dit, sans faux-fuyant, avoir comprise, un appel à l’apaisement, à la confiance, au calme et, à la nécessaire sinon impérieuse cohésion nationale’’, rapporte la note.