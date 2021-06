Concernant cette nouvelle législation, l’Alliance pour la République (APR) adresse ses ‘’vives félicitations’’ aux députés membres du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. D’après la mouvance présidentielle, ‘’malgré les stratégies de manipulation de l’opposition, l’intoxication, les menaces et la violence’’, ils ont voté les projets de loi portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale.

‘’Il reste évident, pour la majorité de nos concitoyens épris de paix, de sécurité et de justice, que ces réformes ainsi adoptées par la représentation nationale ont principalement pour finalité de donner à notre pays les moyens de lutter plus efficacement contre le terrorisme sous toutes ses formes et ne concernent donc nullement la liberté de manifester qui reste un droit fondamental garanti et protégé par la Constitution’’, défend l’APR dans un communiqué reçu, hier, à ‘’EnQuête’’.

...L’Alliance pour la République appelle aussi tous les militants et responsables de la majorité présidentielle à rester mobilisés, dans le consensus et la concertation, en vue des élections locales du 23 janvier 2022. Et à poursuivre auprès des populations le travail de sensibilisation pour le respect des gestes barrières face à la Covid-19 et la vaccination contre le virus.

‘’Dès lors, l’Alliance pour la République invite le président de la République à maintenir cette démarche de proximité et engage toutes les forces militantes de Benno Bokk Yaakaar et la majorité présidentielle à se concentrer sur l’essentiel : la valorisation du bilan du président Macky Sall, la satisfaction des préoccupations et questions prioritaires des populations ainsi que la consolidation de notre système démocratique et des institutions de la République’’, lit-on dans le communiqué.