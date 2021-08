Dans un communiqué publié hier, le Centre des examens et concours du ministère de l’Education nationale informait de la levée de l’épreuve de sciences de la vie et de la terre (SVT) au second groupe au Bfem.

‘’Il m’a été rapporté par un inspecteur d’Académie que durant l’administration des épreuves du premier groupe de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem), session 2021, le président du jury d’un centre d’examen a ouvert une enveloppe contenant le corrigé de l’épreuve de sciences de la vie et de la terre qui devait être administrée au second groupe d’épreuves’’, lit-on dans la note reçue.

‘’En conséquence, j’ai pris la décision d’annuler et de remplacer ladite épreuve et son corrigé, programmés au second groupe, sur toute l’étendue du territoire national, en Gambie et à Djeddah, en Arabie saoudite’’, ajoute le directeur des Examens et concours, Amadou Moctar Ndiaye. A cet effet, il a demandé à tous les inspecteurs d’Académie de lui rendre toutes les enveloppes contenant l’épreuve de SVT annulée et son corrigé, avant que l’épreuve de remplacement et son corrigé leur soit envoyée les jeudi 12 et vendredi 13 août.