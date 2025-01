La douane sénégalaise a eu le vent en poupe. En attestent les résultats réalisés dans le cadre des liquidations de recettes douanières, de la lutte contre la fraude commerciale et la criminalité transnationale organisée.

L’année 2024 a été faste pour les douanes sénégalaises. La Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale informe que les réalisations en matière de lutte contre la fraude, à fin novembre, dépassent largement les réalisations effectuées sur toute l’année 2023.

En effet, à fin novembre, les réalisations contentieuses se chiffrent à 67,8 milliards contre 28,3 milliards F CFA à fin décembre 2023. Il en ressort une hausse de l’ordre de 39,5 milliards F CFA en valeur absolue et 139,5 % en valeur relative.

Les liquidations de recettes douanières, en 2024, elles, se chiffrent à 1 613 milliards contre 1 426,6 milliards F CFA en 2023. Il en ressort une progression de 186,4 milliards F CFA en valeur absolue et 13 % en valeur relative.

En matière de lutte contre la fraude commerciale, les actions menées par la Direction générale des Douanes (DGD), selon la note, ont consisté en un renforcement des contrôles sur les régimes suspensifs et les éléments de taxation sur les déclarations en douane, notamment sur les produits porteurs de recettes. Les résultats enregistrés ressortent aussi d’un meilleur affinage du contrôle en entreprise et du contrôle des opérations financières effectués par la Direction des Enquêtes douanières.

Les valeurs des saisies sont passées de 4,4 à 226,4 milliards

S’agissant de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, les résultats sont aussi probants. Pour les billets noirs (faux billets), des saisies record ont été faites. La note informe de la saisie d’une contre-valeur de 11 092 712 950 F CFA contre 1 180 000 000 F CFA en 2023.

Les médicaments n’ont pas été en reste, même s’il y a eu une baisse sensible des saisies. La Division de la communication et des relations publiques parle d’une contre-valeur de 1 375 550 349 F CFA l’année dernière contre 2 047 000 000 F CFA en 2023.

S’agissant de la cocaïne, 2 681 kg ont été saisis pour une contre-valeur de 212 664 720 000 F CFA contre 8 kg (810 000 000 F CFA de contre-valeur) en 2023. Dans la même veine, 20 421 kg de chanvre indien (1 327 365 000 F CFA de contre-valeur) ont été saisis en 2024 contre 5 381 kg (327 000 000 F CFA de contre-valeur) en 2023.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée (CTO), des performances très importantes sont notées. Les valeurs des saisies sur les principaux produits de la CTO sont passées de 4,4 à 226,4 milliards F CFA, avec comme faits majeurs les importantes saisies de cocaïne et de billets noirs.

Ces performances enregistrées sont imputables à la densification du réseau de renseignement douanier et au renforcement des capacités opérationnelles des unités de surveillance initiés à travers le Programme de modernisation de l’Administration des douanes (Promad). Ce qui a permis l’acquisition de moyens logistiques d’intervention tels que des véhicules tactiques, des drones, des scanners et des vedettes de surveillance fluviomaritime.

Selon toujours la note, les réformes liées au renforcement de la facilitation dont l’innovation phare a été la mise en œuvre de la phase pilote du programme opérateur économique agréé ont, également, permis à la Direction générale des Douanes de renforcer sa mission économique et son action envers les entreprises et les populations.

‘’La reprise de l’activité économique annoncée en 2025 et le renforcement des moyens d’action envisagé vont, sans doute, permettre d’exploiter de manière plus optimale le potentiel fiscal à tirer des importations et de combattre avec plus d’efficacité la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée’’, indique la Division de la communication et des Relations publiques des douanes.

Maitrise de l’assiette de taxation

Elle informe qu’en termes de maitrise de l’assiette de taxation, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre. Il s’agit de la poursuite du processus d’opérationnalisation du Bureau du guichet unique de dédouanement des véhicules (BGUDV) avec le renforcement des capacités opérationnelles matérialisé par la mise à disposition de locaux plus fonctionnels et une meilleure maitrise de l’assiette des véhicules ; ce qui a entrainé un saut qualitatif dans la mobilisation des recettes.

La douane informe, en effet, que les recettes collectées par le BGUDV sont passées de 109,9 milliards en 2023 à 136,6 milliards F CFA en 2024, soit une progression de 26,7 milliards en valeur absolue et 24,2 % en valeur relative.

Il y a aussi eu la poursuite du processus de digitalisation des unités douanières : l’extension de Gaindé au niveau des bureaux de l’intérieur du territoire douanier a eu pour effet d’accroitre les liquidations douanières au niveau des régions. À titre d’exemple, renseigne-t-on, les recettes du bureau des douanes de Rosso, récemment connecté à Gaindé, sont passées de 9,3 milliards en 2023 à 12,4 milliards F CFA en 2024, représentant une progression de 3,1 milliards F CFA en valeur absolue et 33,3% en valeur relative.

Concernant la meilleure maitrise de l’assiette, il y a eu l’amélioration de la gouvernance de la valeur en douane par l’opérationnalisation de l’inspection à destination (IAD) qui a permis une meilleure taxation des produits sensibles à la fraude.

CHEIKH THIAM