La célébration de la naissance du Prophète Mohamed (PSL) n'a pas fait que des heureux. Pour ce qui concerne les Gamou de Tivaouane et Thiénaba, la gendarmerie nationale fait état de 28 accidents de la circulation, 56 blessés dont 7 corps sans vie.

Pour assurer la sécurité des pèlerins et de leurs biens durant la célébration des gamou de Tivaouane et de Thiénaba, la gendarmerie nationale n'a pas lésiné sur les moyens. Ainsi, selon la division de la communication de la gendarmerie, 1400 gendarmes ont été déployés entre ces deux sites religieux, depuis mardi dernier. A cela s’ajoute, selon Colonel Alioune Diop, la mobilisation de 128 véhicules, 50 motocyclistes, 7 drones, 2 ambulances médicalisées et 3 postes médicales avancés (un à Thiès, Tivaouane et Thiénéba) pour la circonstance.

"Ce dispositif, c'est pour faciliter l'accès à Tivaouane et à Thiénéba aux usagers de la route. Il y a aussi, après la gare de péage de Thiès en allant sur Touba Toul sur les deux sens, des ralentisseurs implantés sur sites. C'est pour moi l'occasion d'appeler les usagers à être prudents sur la route. Nous les invitons à respecter les prescriptions du code de la route. En cas de besoin, ils peuvent nous contacter pour d'amples informations. D'ailleurs, nous avons mis à la disposition des usagers de la route deux numéros gratuits en cas de besoin. Il s'agit du 800 00 20 20 ou 123", a lancé Colonel Diop.

Ainsi, faisant, hier, le bilan provisoire des interventions, il a fait état de 28 accidents de la circulation sur les routes menant aux deux cités religieuses. Ceux-ci ont fait 56 blessés dont 7 corps sans vie qui ont été évacués par les agents de la brigade nationale des sapeurs-pompiers à plusieurs établissements sanitaires de la capitale du rail ; les uns vers la morgue et les autres pour les premiers soins.

Les opérations menées dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens entre Thiénaba et Tivaouane, poursuivent nos sources, ont permis à l'interpellation de 24 malfaiteurs pour les faits de vol, détention, usage et trafic de chanvre indien et agressions.

45 individus interpellés par la police, 8 accidents de la route dont un décès à Kaolack

Du côté de la cité religieuse de Médina Baye à Kaolack, la police qui avait en charge de la sécurité de cette cité religieuse a livré les chiffres de son bilan provisoire. D’après le Commissaire central de Kaolack, 45 individus ont été interpellés pour les faits de vérification d’identité, de vol aggravé, détention et trafic de chanvre indien, etc. Le commissaire Aliou Ba a aussi indiqué que 8 accidents de la circulation ont été enregistrés dont un corps sans vie et des dégâts matériels.

Pour sécuriser la capitale de la Fayda, la police avait jugé nécessaire de déployer 700 éléments de la police nationale.

CHEIKH THIAM